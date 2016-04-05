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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:36
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vitaliian
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:39
З Кримським мостом та складами доведеться попрощатися. ЗСУ можуть бити за цілями окупантів у Криму навіть із наявними ракетами до HIMARS, заявив експерт Defense Express Іван Киричевський. Вдарити можна по аеродромах та залізничній інфраструктурі ворога на півострові.
Авіація рф тепер цілодобово літає над Кримом
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:40
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 лип, 2022 22:23, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42
vitaliian написав:
вы вчера родились? да об этом знает каждый школьник
По Вашому пан Зеленський навіть в школі не вчився?
І того його офісом керує промосковський кріт?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 17 лип, 2022 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:42
Schmit написав: flyman написав:
як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила
Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
В договорняках нема наступати, є маневруючи оборонятися
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:45
budivelnik написав:
Якщо не фейк - то Зеленський дослухався до моїх порад
Звільнена Венедіктова( указ 500/2022) і Баканов(указ 499/2022)....
Якщо на їх місце прийдуть Луценко і Турчинов - я напевно поставлю свічки у всіх церквах міста Львова..а це ще той удар по бюджету....
Я вже побіг гроші на свічки позичати..
а тут оп - і обовязки Генпрокурора виконує працівник,який виписував повістку Порошенку....
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:47
budivelnik написав:
Класна позиція
Порошенко поганий...Зеленський ще гірший...
Да ні, Зе ліпший. Порошенко до виборів дуже багато брихав про реформи, про що забув як тільки прийшов до влади. Про реформи він говорив коли пресували його бізнес, ускладнювали йому життя. Як тільки прийшов про все забув, тому що з бізнесом все стало класно. Я Вже писав що голосував за вашого любімого
Вся Україна в корупції..один отг - білий і пухнастий
Я розумію що прапорщик навчився бути маніпулятором, але не зі мною. В школі прапорщиків дуже примітивно цьому вчать
Для мене - ні..
Бо вплив США/Британії змусив мінятись українську владу на краще...
Так до чого ця піз-шь? Американці на багато ліпше чим прапорщики знають що потрібно для змін в Україні.
Моя думка про Саакашвілі - від самого початку була негативна, бо це позер ,який зломати може, а збудувати ні.
Брехати тільки не треба. Грузія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.
В тому що він привів своєю політикою проросійського Президента Іванішвілі до влади і тепер Грузію навіть не приймають кандидатом в ЄС ?
Це не він привів. Просто в Грузії ще багато прапорщиків, яким не подобаються зміни.
Мені рейтинги до дупи.
Ну це природно для рівня прапорщика.
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otg
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:59
otg написав:
узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.
Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..
А от чому
Після реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄС
а реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?
Реформи були слабкі
Чи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..
otg написав:
Це не він привів. Просто в Грузії ще багато прапорщиків, яким не подобаються зміни.
Уявляєш...Великого Саакашвіллі не признали навіть його соплемінники прапорщики в Грузії..
І підтримки в нього тільки один неадекват і той в Україні.
То як
В людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?
Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 17 лип, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:01
otg написав: juristkostya написав: otg написав:
Т.е это все олигархи?
Второй Охрименко?
это внешние проявления олигархата в соответствующих странах
Еще раз спрашиваю Ваша фамилия часом не Охрименко?
не знаю, что это а охрименко вы имеете в виду, но приятно, что возражений по существу не последовало
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:03
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)
Естественно, под давлением. Кто даёт кредит, тот заказывает музыку.
Тем не менее, достижения на лицо. После 2019 динамика резко снизилась
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