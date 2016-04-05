|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:05
Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Баканова та Ірину Венедіктову зі своїх посад.
Зеленський звільнив Баканова з посади голови Служби безпеки України та відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
Баканова Президент усунув по статті 47 Дисциплінарного статуту - невиконання службових обов‘язків, яке привело до тяжких наслідків, або людських жертв.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:05
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
Про олигархов-то почему неадекватна?
Пока в Украине правит олигархат - не видать ей процветания как своих ушей.
Я надеюсь, вы ознакомились со всей глубиной этого определения?
Подсказка, олигарх это не просто сверхбогатый человек.
Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают, что нам сейчас бороться с олигархатом - это чистой воды популизм. Завиральный лозунг сродни "уже наше поколение будет жить при коммунизме".
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Понятно все с вами.
Вопрос закрыт.
Оставайтесь с этим.
порох - это реально ВАШ президент.
Если уж юристы (ник? кто вы? прокурор? судья?) за коррупцию и олигархов - несчастная Украина.
Собственно, я уже понял, что громкие лозунги из ящика для вас перевешивают факты.
Продолжайте верить в искоренение коррупции в верхних эшелонах уже в эту президентскую каденцию. Только потом не плачтесь, что снова вас обманули
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4715
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:06
Citizen_D написав:
Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Баканова та Ірину Венедіктову зі своїх посад.
Зеленський звільнив Баканова з посади голови Служби безпеки України та відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України.
Баканова Президент усунув по статті 47 Дисциплінарного статуту - невиконання службових обов‘язків, яке привело до тяжких наслідків, або людських жертв.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.
Лучше внешнего управления -только внешнее управление.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4715
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:09
Hotab написав: rjkz написав:
Я предпочитаю анализировать события, а не чьи-то слова и чье-то мнение.
Які конкретно події ви можете навести? Події, про які вам достеменно відомо , що це вина пороха. Не зі змі, не чужі думки, не ЛОМи. А особисто вам що відомо:
rjkz написав:
Я понимаю, что многие не способны анализировать события. Им нужны какие-то экспЁрды, какие-то полиолухи, какие-то посты в ФБ, которые формируют их мнение
Если Вы смотрели Майдан в прямом эфире, если видели в прямом эфире начало войны в 2014. Я допускаю, что ввиду рода деятельности, вы принимали в это время участие в БД, но тогда вряд-ли могли сделать "экстракцию" информации.
Я не принимал участия ни в Майдане ни в БД.
Диванный "эксперт", можно сказать. Но для себя у меня сложился весьма своеобразный паззл.
Попробуйте, если память у Вас хорошая. Просто закрыть глаза и вспомнить как проходил Майдан. Для полноты картины, посмотрите "Украинские сенсации. Крым. Выкрадення". С Турчиновым. При довольно негативном отношении к нему непосредственно, тому что он говорит в этом сюжете верю безоговорочно. Потому что он говорил об одном, но вывалил факты, которые стоило-бы более подробно осмыслить. А именно - учения рф на Таманском полуострове в августе 2013 года.
И Турчинов утверждает, что уже тогда росия провела эти учения как подготовку в захвате Крыма. Войска не были отведены в МПД и именно они участвовали в аннексии.
И я верю.
И о чем это говорит?
август 2013, когда до неподписания евроассоциации и Майдана оставалось несколько месяцев?
Вот Вам кусочек паззла. Попробуйте продолжить сами?
Есть свои выводы касательно "договорняков" и странного поведения руководства страны во время Илловайска и Дебальцево.
И это в контексте того, как развивались события по попытке освобождения Донбасса летом 2014 и того, какую роль в этом играли добробаты, в отношениях с которыми у высшего военно-политического руководства было не все в порядке.
И как ветераны АТО и тех-же добробатов блокировали поставки леса в лднры в обмен на уголь, который шел по Роттердам крест и кто именно завалил ЛЭП в Крым и под давлением кого была перекрыта подача воды.
И все это ВОПРЕКИ действиям пороха. Вы сейчас можете мне апеллировать или нет. Но это мои наблюдения, моя память и мои выводы. Они со мной останутся. Вы можете сделать свои, если память достаточно свежа. Или не делать и забить.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7032 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:10
otg написав: juristkostya написав:
Ещё раз: я в повседневной работе пользуюсь теми возможностями, которые заложены в 2014-2019. Если вы этих возможностей не знаете - это не значит, что из нет. Это просто вы не знаете.
Что касается "дии", то здесь есть не более, чем очередные технические плюшки на базе, которая принципиально заложена ранее. Это достижение периода пап.
Это капец. Еще раз внимательно прочтите текст что я написал выше. Чем Вы пользуетесь? Вы с кем то где то решаете вопросы? Судя по текстам Вы ничего не решаете. Что касается реестров то я Вам могу скинуть ссылки на такую же работу у врага. И поверьте там намного это все развитее. Да и еще раз. Не делал ваш ПАП Них-ра. Все новшества принесла грузинская команда, которая успешно у себя это внедрила уже давно.
я где-то сказал, что наша система лучшая в мире? Или что ее программировал лично Порошенко?
Я сказал, что существенные подвижки в этом направлении произошли в его период. После 2019 темпы совсем не те, не смотря на весь пропагандистский шум.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4715
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:10
Mirax написав: Hotab написав:
Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.
А він такий лох, половину банків не валить, мільярди рефінансу на офшори не виводить, гривню в 3 рази не обвалює, можна ж все на війну списати!
Нам би як раніше, з одного боку рашист країну шматує, з другого ура патріот цибушить. Видно мало приклався, якщо знаходяться охочі продовження.
А я вже не годен спокійно дивитися на літніх людей, що продають ягідки і зеленину зі свого городу, щоб хоч якось вижити в цій країні патріотів.
Країна на межі дефолту. Курс як при ВФЯ. ЗВР летять в нуль. Держава ледве тримається на допомозі партнерів (ще й гавкають на руку, яка годує). Мужики як в Родезії аборигени в резервації. Так і будівельник зміг би, навіть ліпше.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 17 лип, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29185
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:11
Я понимаю, что в украинских реалиях, это смешно.
Но так не должно быть.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13513
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7032 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:11
budivelnik написав: otg написав:
узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.
Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..
А от чому
Після реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄС
а реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?
Реформи були слабкі
Чи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..
То як
В людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?
Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки.
Прапорщик хоч 32 роки хоч зараз завжди прапорщик. Тепер по суті справи. Саакашвілі вже не при владі мін 10 років. При чому він до кандидатства? По друге, як би не намагалися мрійники знищити реформи Саакашвілі ім це по нині не вдається. Грузія на багато вище Укріни в рейтингах і не тільки трансперенсі. До речі, прапорщик вроді як бізнесмен, так хай подивиться рейтинг дуінгбізнес. Ах да прапорщику це все до дупи
В нього є Порох який щось обіцяв. Прапорщику щось обіцяв, для його бізнеса щось обіцяв. Я правильно розумію?
Нашо прапорщику рейтинги, як що є порох. Зе прапорщику не потрібен, бо Зе йому нічого не обіцяв. Во так і живем. А ще про коррупцію щось говоримо.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2891
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:13
rjkz написав:
И как ветераны АТО и тех-же добробатов блокировали поставки леса в лднры в обмен на уголь, который шел по Роттердам крест и кто именно завалил ЛЭП в Крым и под давлением кого была перекрыта подача воды.
И все это ВОПРЕКИ действиям пороха. Вы сейчас можете мне апеллировать или нет. Но это мои наблюдения, моя память и мои выводы. Они со мной останутся. Вы можете сделать свои, если память достаточно свежа. Или не делать и забить.
Запросто может быть, что "по инициативе ветеранов АТО" на самом деле было информационной операцией прикрытия, легендой, под которой власть блокировала Крым и Донбасс. Не забывайте, мы тогда были вынуждены лавировать, имитировать переговорный процесс с РФ, поскольку военного сопротивления оказывать не могли
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4715
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 22:13
juristkostya написав:
я где-то сказал, что наша система лучшая в мире? Или что ее программировал лично Порошенко?
Я сказал, что существенные подвижки в этом направлении произошли в его период. После 2019 темпы совсем не те, не смотря на весь пропагандистский шум.
Наша песня хороша, начинай сначала.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2891
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98613
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457224
|
|
|1
|3282
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|