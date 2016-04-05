Додано: Нед 17 лип, 2022 22:26

otg написав: budivelnik написав: otg написав: узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом. узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом. Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..

А от чому

Після реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄС

а реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?

Реформи були слабкі

Чи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..



То як

В людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?

Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки. Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..А от чомуПісля реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄСа реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?Реформи були слабкіЧи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..То якВ людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки. Прапорщик хоч 32 роки хоч зараз завжди прапорщик. Тепер по суті справи. Саакашвілі вже не при владі мін 10 років. При чому він до кандидатства? По друге, як би не намагалися мрійники знищити реформи Саакашвілі ім це по нині не вдається. Грузія на багато вище Укріни в рейтингах і не тільки трансперенсі. До речі, прапорщик вроді як бізнесмен, так хай подивиться рейтинг дуінгбізнес. Ах да [b]прапорщику[/b] це все до дупи В нього є Порох який щось обіцяв. Прапорщику щось обіцяв, для його бізнеса щось обіцяв. Я правильно розумію? Нашо прапорщику рейтинги, як що є порох. Зе прапорщику не потрібен, бо Зе йому нічого не обіцяв. Во так і живем. А ще про коррупцію щось говоримо. хоч 32 роки хоч зараз завжди. Тепер по суті справи. Саакашвілі вже не при владі мін 10 років. При чому він до кандидатства? По друге, як би не намагалися мрійники знищити реформи Саакашвілі ім це по нині не вдається. Грузія на багато вище Укріни в рейтингах і не тільки трансперенсі. До речі,вроді як бізнесмен, так хай подивиться рейтинг дуінгбізнес. Ах да[/b] це все до дупиВ нього є Порох який щось обіцяв.щось обіцяв, для його бізнеса щось обіцяв. Я правильно розумію?Нашорейтинги, як що є порох. Зене потрібен, бо Зе йому нічого не обіцяв. Во так і живем. А ще про коррупцію щось говоримо.

Ти думаєш що якщо з 20 слів твого примітивного повідомлення - десять будуть- то це мене якось зачепить?1 Порошенко не при владі 3 роки2 Саакашвіллі не влаштувався ніде, ні в Грузії(сидить сьогодні) ні в україні(вигнали) , ні в Голландії( дружина вигнала) - чи не говорить це про те що людина просто популіст(картинка) , яка може (як зеленський) бути вітриною чогось , але без Бендукідзе = ноль без палички?3 Ти мені про доу, транспаренсі і так далі..а я просто дивлюсь на розмір свого рахунку і порівнюю з цифрами за часів кравчука/кучми/януковича...Як думаєш - коли в мене відбувся найбільший ріст рік до року?Тому можеш теоретизувати про значний вклад СаакашвіліА можеш подумати чого цього реформатора не люблять ні у власній країні, ні в країнах де він встиг побувати після свого президенства..І при цьому - саме головнеЧому в рейтингах Грузія вверху - а в рекомендаціях ради ЄС - в дупі?ПСНі Порошенко , ні Зеленський не можуть нічого мені особисто обіцяти..бо в мене простий магазин і ще так по дрібницям....Але податків за три роки 1+млн грн.