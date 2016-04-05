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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:15
otg написав: juristkostya написав:
я где-то сказал, что наша система лучшая в мире? Или что ее программировал лично Порошенко?
Я сказал, что существенные подвижки в этом направлении произошли в его период. После 2019 темпы совсем не те, не смотря на весь пропагандистский шум.
Наша песня хороша, начинай сначала.
Да, начните с сути:
- список подвижек с 14 по 19
- список подвижек с 19 по 21
Без этого вы не выйдите за рамки словоблудия.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:16
otg написав: budivelnik написав: otg написав:
узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.
Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..
А от чому
Після реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄС
а реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?
Реформи були слабкі
Чи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..
То як
В людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?
Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки.
Прапорщик хоч 32 роки хоч зараз завжди прапорщик. Тепер по суті справи. Саакашвілі вже не при владі мін 10 років. При чому він до кандидатства? По друге, як би не намагалися мрійники знищити реформи Саакашвілі ім це по нині не вдається. Грузія на багато вище Укріни в рейтингах і не тільки трансперенсі. До речі, прапорщик вроді як бізнесмен, так хай подивиться рейтинг дуінгбізнес. Ах да прапорщику це все до дупи
В нього є Порох який щось обіцяв. Прапорщику щось обіцяв, для його бізнеса щось обіцяв. Я правильно розумію?
Нашо прапорщику рейтинги, як що є порох. Зе прапорщику не потрібен, бо Зе йому нічого не обіцяв. Во так і живем. А ще про коррупцію щось говоримо.
Коллега, я могу вас попросить:
Дискутируя с будивельныком - избегайте столь обширного цитирования
Это ж просто кровь из глаз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:21
rjkz написав:
И все это ВОПРЕКИ действиям пороха
Зловредний Порох і друга Баканова репресував за сдачу Херсона? Вас питали про факти, а не про мемуари.
Факти у вигляді судових рішень, як у неодноразових виплатах мільярдних сум державою компаніям Коломойського.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:25
juristkostya написав:
Да, начните с сути:
- список подвижек с 14 по 19
- список подвижек с 19 по 21
Без этого вы не выйдите за рамки словоблудия.
Да какие нах-р подвижки? Вот когда поднимется Украина в рейтинге трансперенси хотя бы на 50 пунктов тогда и поговорим о подвижках. Вы просто не понимаете как живет нормальный мир, поэтому и говорите о подвижках. Нет ни каких подвижек. Есть микрошажки, которые даже не хочется обсуждать.
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otg
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:26
otg написав:
Прапорщик
budivelnik написав: otg написав:
узія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.
Так і росія при путіні стала з колін...тільки дупа чомусь виявилась слабо захищеною..
А от чому
Після реформ Порошенка( які погані) і реформ Зеленського ( які ще гірші) - Україні надали статус кандидата ЄС
а реформ суперСаакашвілі - Грузію прокотили?
Реформи були слабкі
Чи досягнення настільки мізерні, що населення після суперреформатора Саакашвілі, вибрали Іванішвілі,який за пару років знищив реформи таким чином що Грузію навіть не розглядали як кандидата в ЄС..
То як
В людини яка була прапорщиком 32 роки тому - логіки більше ніж в тебе?
Уявляєш - прапорщиків 32 років тому вчили краще ніж хамів а-ля ти останніх 32 роки.
хоч 32 роки хоч зараз завжди прапорщик
. Тепер по суті справи. Саакашвілі вже не при владі мін 10 років. При чому він до кандидатства? По друге, як би не намагалися мрійники знищити реформи Саакашвілі ім це по нині не вдається. Грузія на багато вище Укріни в рейтингах і не тільки трансперенсі. До речі, прапорщик
вроді як бізнесмен, так хай подивиться рейтинг дуінгбізнес. Ах да [b]прапорщику
[/b] це все до дупи
В нього є Порох який щось обіцяв. Прапорщику
щось обіцяв, для його бізнеса щось обіцяв. Я правильно розумію?
Нашо прапорщику
рейтинги, як що є порох. Зе прапорщику
не потрібен, бо Зе йому нічого не обіцяв. Во так і живем. А ще про коррупцію щось говоримо.
Ти думаєш що якщо з 20 слів твого примітивного повідомлення - десять будуть прапорщик
- то це мене якось зачепить?
1 Порошенко не при владі 3 роки
2 Саакашвіллі не влаштувався ніде, ні в Грузії(сидить сьогодні) ні в україні(вигнали) , ні в Голландії( дружина вигнала) - чи не говорить це про те що людина просто популіст(картинка) , яка може (як зеленський) бути вітриною чогось , але без Бендукідзе = ноль без палички?
3 Ти мені про доу, транспаренсі і так далі..
а я просто дивлюсь на розмір свого рахунку і порівнюю з цифрами за часів кравчука/кучми/януковича...
Як думаєш - коли в мене відбувся найбільший ріст рік до року?
Тому можеш теоретизувати про значний вклад Саакашвілі
А можеш подумати чого цього реформатора не люблять ні у власній країні, ні в країнах де він встиг побувати після свого президенства..
І при цьому - саме головне
Чому в рейтингах Грузія вверху - а в рекомендаціях ради ЄС - в дупі?
ПС
Ні Порошенко , ні Зеленський не можуть нічого мені особисто обіцяти..бо в мене простий магазин і ще так по дрібницям....Але податків за три роки 1+млн грн.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 17 лип, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:27
fler написав:
З Кримським мостом та складами доведеться попрощатися. ЗСУ можуть бити за цілями окупантів у Криму навіть із наявними ракетами до HIMARS, заявив експерт Defense Express Іван Киричевський. Вдарити можна по аеродромах та залізничній інфраструктурі ворога на півострові.
Авіація рф тепер цілодобово літає над Кримом
если к ним будут ракеты достаточной дальности.
кроме иого, мост прикрыт пво
и мост - этотакая конструкция, которую трудно уничтожить ракетой.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:28
otg написав: juristkostya написав:
Да, начните с сути:
- список подвижек с 14 по 19
- список подвижек с 19 по 21
Без этого вы не выйдите за рамки словоблудия.
Да какие нах-р подвижки? Вот когда поднимется Украина в рейтинге трансперенси хотя бы на 50 пунктов тогда и поговорим о подвижках. Вы просто не понимаете как живет нормальный мир, поэтому и говорите о подвижках. Нет ни каких подвижек. Есть микрошажки, которые даже не хочется обсуждать.
Вот видите, вы даже не пытаетесь вникнуть. Но при этом имеете смелость спорить с людьми, которые сталкиваются с вопросом ежедневно. Типичный инфантилизм зе-электората, уж вы не обижайтесь.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:28
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Додано: Нед 17 лип, 2022 22:35
beee написав:
Радость то какая
На самом деле, решения половинчатые. Посмотрите, кого поставили взамен.
Если у Венедиктовой хотя бы хватило ума уйти в отпуск, чтобы не подписывать явно притянутое обвинительное заключение по Порошенко, то ее наследник в должности как раз и показал себя абсолютно беспринципным исполнителем звонков из ОПУ
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