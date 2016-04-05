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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 170317041705170617071708>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:если к ним будут ракеты достаточной дальности.
кроме иого, мост прикрыт пво
и мост - этотакая конструкция, которую трудно уничтожить ракетой.

уничтожить - громко сказано, а вот сорвать поставки - вполне возможно.
орки ж отрабативали "попадание" ракет на входи к мосту.
более правдоподобно и реально.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:38

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
Хто змушує? :) Прям ізверги


Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня". Це все німецькою, звісно. Подруга знає англійську, трохи польську та французьку - це не допомогло в Німеччині. Допоміг її чоловік, що вчив німецьку.
Ви десь в Україні чули, щоб іноземцю сказали вчити нашу мову, якщо приїхав сюди жити?
Це не поодинокий приклад, щоб ви розуміли. Зараз наших багато за кордоном, тому подібних історій - вагон і маленький візочок. Особливо, коли йдеться про спроби влаштуватися на роботу.
Але ж погляньте, як "вспєтушились" наші руськомовні патріоти :mrgreen:

Приводити німців як приклад ... Навіть нема що сказати. Ще би росіян привели. Хіба так
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:43

  budivelnik написав:1 Порошенко не при владі 3 роки
Да й добре. Тому й надали кандидатство.
2 Саакашвіллі не влаштувався ніде, ні в Грузії(сидить сьогодні) ні в україні(вигнали) , ні в Голландії( дружина вигнала) - чи не говорить це про те що людина просто популіст(картинка) , яка може (як зеленський) бути вітриною чогось , але без Бендукідзе = ноль без палички?
Саакашвілі побачив Бендукідзе і його почув. Твій порох до президенства розказував рівно те що Бендукідзе рекомендував Саакашвілі. Але як тільки прийшов до влади з'їхав с теми. Відчуваєш різницю?
3 Ти мені про доу, транспаренсі і так далі..
а я просто дивлюсь на розмір свого рахунку і порівнюю з цифрами за часів кравчука/кучми/януковича...
Як думаєш - коли в мене відбувся найбільший ріст рік до року?
Звісно ж при пороху. :)

Тому можеш теоретизувати про значний вклад Саакашвілі
А можеш подумати чого цього реформатора не люблять ні у власній країні, ні в країнах де він встиг побувати після свого президенства..
Хто не любить? Прапорщики? Його партія друга в парламенті по кількості.
І при цьому - саме головне
Чому в рейтингах Грузія вверху - а в рекомендаціях ради ЄС - в дупі?
Тому що прапорщики посадили Саакашвілі. Ти сам відповів на своє питання :)
Ні Порошенко , ні Зеленський не можуть нічого мені особисто обіцяти..бо в мене простий магазин і ще так по дрібницям....
Слухай я сам в цій темі. Верніше все без мене, але друзів там повно. Раз так топиш за пороха це не спроста. Звісно на тіло ти виходу не маєш, але десь с кимсь, та на щось розраховуєш. Ти тут читаєшся як промокашка :)
Але податків за три роки 1+млн грн.
Б-ля це капець. Ти мабуть ще єдинщик. Ти хоть би повстидався озвучувати цю цифру.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:46

  otg написав:Тому що прапорщики посадили Саакашвілі.
Значить вплив прапорщиків на населення Грузії - більший ніж вплив саакашвілі..Отже саакашвілі - лузер ,який програв прапорщикам
отг - лузер в квадраті бо його кумир лузер саакашвілі - програв прапорщикам..
Так що заткнись і не показуй який ти лох..
Це ж треба, самому з себе зробити лузера в квадраті.
  otg написав:Звісно на тіло ти виходу не маєш, але десь с кимсь, та на щось розраховуєш.
Це типовий склад розуму сопляка.який сам нічого добитись не може, але бачачи когось хто добився - вважає що головне комусь дупу цілувати
От ти цілуєш Саакашвілі - то що я маю сказати що ти маєш доступ ?
Я вже писав
Жодного разу не зустрічався з чиновником вище районної ланки
Голова району( вже на пенсії ,мій одногрупник, прибрав його Порошенко )
Районний архітектор
Зам начальника міської податкової( правда це Козак , але його не можна записати в симпатики порошенка і було це 15 років тому)

Тепер розумієш , що я не має відношення до Порошенка чи його команди на особистому рівні
Але при цьому підтримую його АРМіяМОваВІРа
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 22:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:47

  otg написав:........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи :)) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.

"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53

  budivelnik написав:
  otg написав:Тому що прапорщики посадили Саакашвілі.
Значить вплив прапорщиків на населення Грузії - більший ніж вплив саакашвілі..Отже саакашвілі - лузер ,який програв прапорщикам
отг - лузер в квадраті бо його кумир лузер саакашвілі - програв прапорщикам..
Так що заткнись і не показуй який ти лох..
Це ж треба, самому з себе зробити лузера в квадраті.
  otg написав:Звісно на тіло ти виходу не маєш, але десь с кимсь, та на щось розраховуєш.
Це типовий склад розуму сопляка.який сам нічого добитись не може, але бачачи когось хто добився - вважає що головне комусь дупу цілувати
От ти цілуєш Саакашвілі - то що я маю сказати що ти маєш доступ ?

Але при цьому підтримую його АРМіяМОваВІРа
Ти ще й смішний коли нервуєш :)
Востаннє редагувалось otg в Нед 17 лип, 2022 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:53

  otg написав:
  budivelnik написав:1 Порошенко не при владі 3 роки
Да й добре. Тому й надали кандидатство.

А хтось загинув, а хтось залишився без житла.
Кандидатство дали не тому і скоро заберуть, бо обіцяні ще Байдену керівники САП і НАБУ не призначені і навряд чи будуть призначені переможці конкунсу, бо тоді єрмакам/татаровим кінець.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Б-ля це капець. Ти мабуть ще єдинщик. Ти хоть би повстидався озвучувати цю цифру.
Ти навіть в оподаткуванні лузер , а лізеш до рівних можливостей...
1+ млн за три роки = 30000+ в місяць
Єдиний на 2 групі - це 31200 в рік податків
Єдиний на 3 групі при 333333 +грн в рік податків=6,7+ млн прибутків в рік....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 22:56

  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.

Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.
"время (русскоязычных)", возможно, уходит (хотя не очень понимаю, что Вы имеете ввиду). Хорошо это или плохо судить не берусь, но, по-моему, никто не возмущается тем, что "время уходит". Возмущаются спешкой и силовыми методами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:03

  ЛАД написав:
  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.

Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.

ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.

Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
juristkostya
 
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