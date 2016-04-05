Додано: Нед 17 лип, 2022 22:43

budivelnik написав: 1 Порошенко не при владі 3 роки 1 Порошенко не при владі 3 роки

2 Саакашвіллі не влаштувався ніде, ні в Грузії(сидить сьогодні) ні в україні(вигнали) , ні в Голландії( дружина вигнала) - чи не говорить це про те що людина просто популіст(картинка) , яка може (як зеленський) бути вітриною чогось , але без Бендукідзе = ноль без палички?

3 Ти мені про доу, транспаренсі і так далі..

а я просто дивлюсь на розмір свого рахунку і порівнюю з цифрами за часів кравчука/кучми/януковича...

Як думаєш - коли в мене відбувся найбільший ріст рік до року?

Тому можеш теоретизувати про значний вклад Саакашвілі

А можеш подумати чого цього реформатора не люблять ні у власній країні, ні в країнах де він встиг побувати після свого президенства..

І при цьому - саме головне

Чому в рейтингах Грузія вверху - а в рекомендаціях ради ЄС - в дупі?



Ні Порошенко , ні Зеленський не можуть нічого мені особисто обіцяти..бо в мене простий магазин і ще так по дрібницям....

Але податків за три роки 1+млн грн.

Да й добре. Тому й надали кандидатство.Саакашвілі побачив Бендукідзе і його почув. Твій порох до президенства розказував рівно те що Бендукідзе рекомендував Саакашвілі. Але як тільки прийшов до влади з'їхав с теми. Відчуваєш різницю?Звісно ж при пороху.Хто не любить? Прапорщики? Його партія друга в парламенті по кількості.Тому що прапорщики посадили Саакашвілі. Ти сам відповів на своє питанняСлухай я сам в цій темі. Верніше все без мене, але друзів там повно. Раз так топиш за пороха це не спроста. Звісно на тіло ти виходу не маєш, але десь с кимсь, та на щось розраховуєш. Ти тут читаєшся як промокашкаБ-ля це капець. Ти мабуть ще єдинщик. Ти хоть би повстидався озвучувати цю цифру.