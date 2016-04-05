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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:05
ЛАД написав:
Возмущаются спешкой и силовыми методами.
Чим більше возмущаються - тим більше ракет накликають на свою голову..
Було б нічого якби тільки на свою..але вони й на інших також накликають..
Невже не зрозуміло
Всі ці теракти(ракетно/артилерійські) по мирному населенню здійснюються для того щоб саме населення.змучившись і перелякавшись цих ударів - висунуло вимогу до керівництва україни домовитись з росією..
Тобто чим більше використання російської - тим сильніше Путін бє по місцям використання, бо його доктрина це спасіння російськомовних...Отже
Якщо є російськомовні-значить туди й треба бити , бо їх багато і це найефективніша точка для удару-бо чим більша концентрація російськомовних - тим менше треба використати ракет , щоб змусити запросити пощади .
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:05
Schmit написав: otg написав: budivelnik написав:
1 Порошенко не при владі 3 роки
Да й добре. Тому й надали кандидатство.
А хтось загинув, а хтось залишився без житла.
Кандидатство дали не тому і скоро заберуть, бо обіцяні ще Байдену керівники САП і НАБУ не призначені і навряд чи будуть призначені переможці конкунсу, бо тоді єрмакам/татаровим кінець.
Schmit я Вас дуже засмучу, але діло не в САП і НАБУ. Штати цікавить щоб в Україні не було коррупції, іх не цікавить САП та НАБУ. Все що розповідають американцям про ці органи йде з нашої сторони. Вони вже втомилися від цих розповідей про єрмаків/татарових. Я б Вам, може, розповів як робились реформи в інших країнах, але, чесно, навіть не хочеться.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:08
otg написав: ЛАД написав:
О любви
я не писал. Нормальное
отношение.
Нормальное вопрос относительный. Например спросив что то у эстонца по русски Вас могут отругать kurat raisk. Относятся терпимо, но... При чем и при совдепе было тоже. Например в магазине нигде не было слышно "ласковый май". Везде звучала западная музыка. Это Украина была ассимилирована в империю. Они и тогда были частью западного мира. В общем Прибалтика вопрос интересный. Это здесь местные знатоки готовы лепить штампы, при чем, на то где полные профаны.
Прибалтика вопрос, действительно, интересный. Не могу судить о сегодняшнем положении - я там бывал ещё в советские времена (правда, не раз).
Но к вопросу об "отругать" - так же говорили и в советские времена. Но мне кажется, что это сильно зависит от поведения человека - я ни разу не столкнулся с тем, чтобы не ответили или косо посмотрели за обращение на русском. Или не подсказали, как пройти куда-то. Так было во всех трёх республиках.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:09
juristkostya написав: ЛАД написав: beee написав:
Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.
ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.
Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
А я Вам это рассказывал раньше. Более того Если б например прапорщик сидел в Совфеде, он бы был не хуже чем Матвиенко. Ладно пора на отдых. Скоро забанят
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:11
otg написав: Schmit написав:
А хтось загинув, а хтось залишився без житла.
Кандидатство дали не тому і скоро заберуть, бо обіцяні ще Байдену керівники САП і НАБУ не призначені і навряд чи будуть призначені переможці конкунсу, бо тоді єрмакам/татаровим кінець.
Schmit я Вас дуже засмучу, але діло не в САП і НАБУ. Штати цікавить щоб в Україні не було коррупції, іх не цікавить САП та НАБУ. Все що розповідають американцям про ці органи йде з нашої сторони. Вони вже втомилися від цих розповідей про єрмаків/татарових. Я б Вам, може, розповів як робились реформи в інших країнах, але, чесно, навіть не хочеться.
предлагаю исходить из следующего:
В отличие от вас, американские политики понимают, что борьба с коррупцией достигается не лозунгами, а определенной организацией государственных органов.
Именно поэтому они требуют, чтобы появились эти органы с определенным функционалом. И чтобы их руководство было назначено не кулуарных решением, а по определенной публичной процедуре.
Любой другой подход суть инфантилизм и вера в чудо, что, собственно, вы здесь методично и демонстрирует.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:16
budivelnik написав: otg написав:
Б-ля це капець. Ти мабуть ще єдинщик. Ти хоть би повстидався озвучувати цю цифру.
Ти навіть в оподаткуванні лузер , а лізеш до рівних можливостей...
1+ млн за три роки = 30000+ в місяць
Єдиний на 2 групі - це 31200 в рік податків
Єдиний на 3 групі при 333333 +грн в рік податків=6,7+ млн прибутків в рік....
Ну ты прям бухгалтер 1000000=30 тыс долл грубо. 30000\36=834 долл. Бизнесмен не платил и 1000 долл в месяц. Чем ты хвастаешся? Кучу вильх на твои податки можно сделать.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:18
flyman написав: Mirax написав: Hotab написав:
Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.
А він такий лох, половину банків не валить, мільярди рефінансу на офшори не виводить, гривню в 3 рази не обвалює, можна ж все на війну списати!
Нам би як раніше, з одного боку рашист країну шматує, з другого ура патріот цибушить. Видно мало приклався, якщо знаходяться охочі продовження.
А я вже не годен спокійно дивитися на літніх людей, що продають ягідки і зеленину зі свого городу, щоб хоч якось вижити в цій країні патріотів.
Країна на межі дефолту. Курс як при ВФЯ. ЗВР летять в нуль. Держава ледве тримається на допомозі партнерів (ще й гавкають на руку, яка годує). Мужики як в Родезії аборигени в резервації. Так і будівельник зміг би, навіть ліпше.
Флай- ти ДНО!!! глубже уже не бывает. Пойду руки мыть
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:18
juristkostya написав:
американские политики понимают, что борьба с коррупцией достигается не лозунгами, а определенной организацией государственных органов.
По суті вірно
Але кращим методом є не створення органів по боротьбі..( це замкнуте коло з якого немає виходу)
А створення умов по яким корупційні дії не мають перспективи..
Простий приклад
Спекуляція..
За СРСР був закон про спекуляцію , була міліція/прокуратура/суди..а спекуляція процвітала...
Змінили законодавство , дозволивши перепродаж ( кооперативи)
і спекуляція зникла..правда зявилась несплата податків у повному обсязі..
Тоді ввели єдиний податок..
І 1 млн спекулянтів перетворились в 1 млн платників на Єдиному....
Тобто 1 млн поршників з якими треба було боротись - пертворився на 1 млн законослухняних платників..
Якби йшли цим шляхом( максимальна вседозволеність і дерегуляція)
Замість сьогоднішнього максимальна кількість дозволів/ліцензій/заборон...
То дивишся і спецоргани для боротьби з спецкорупцією виявились би не потрібними..
А так
Я в 2015 жартував
Коли
Підприємець Порошенко показав Президенту Порошенко , що навіть Рошен не може вести законний бізнес в Україні..а тому змушений використовувати офшори...
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:21
otg написав: budivelnik написав: otg написав:
Б-ля це капець. Ти мабуть ще єдинщик. Ти хоть би повстидався озвучувати цю цифру.
Ти навіть в оподаткуванні лузер , а лізеш до рівних можливостей...
1+ млн за три роки = 30000+ в місяць
Єдиний на 2 групі - це 31200 в рік податків
Єдиний на 3 групі при 333333 +грн в рік податків=6,7+ млн прибутків в рік....
Ну ты прям бухгалтер 1000000=30 тыс долл грубо. 30000\36=834 долл. Бизнесмен не платил и 1000 долл в месяц. Чем ты хвастаешся? Кучу вильх на твои податки можно сделать.
Так середня сплата податків в 12 млн працюючих в Україні = 5600 грн в місяць...
В мене в 6 разів більше...
Я може й не бізнесмен..а хто тоді 12 млн?
До речі - я надіюсь ти платиш більше від мене?
Адже сраколизи отримують більше ніж ті хто самостійно заробляє...
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:22
juristkostya написав:
предлагаю исходить из следующего:
В отличие от вас, американские политики понимают...
Вы читали пост выше? Там черным по белому написано:
Я б Вам, може, розповів як робились реформи в інших країнах, але, чесно, навіть не хочеться.
Значит, наверное я что то знаю о теме, раз такое написал. Но сейчас не вижу смысла больше говорить на эту тему. Она воспринимается подготовленной аудиторией, а не людьми черпающих инфу о теме из новостной ленты или товарищей с форума.
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