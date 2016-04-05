RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1705170617071708>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:25

  otg написав:
  juristkostya написав:предлагаю исходить из следующего:
В отличие от вас, американские политики понимают...
Вы читали пост выше? Там черным по белому написано:
Я б Вам, може, розповів як робились реформи в інших країнах, але, чесно, навіть не хочеться.
Значит, наверное я что то знаю о теме, раз такое написал. Но сейчас не вижу смысла больше говорить на эту тему. Она воспринимается подготовленной аудиторией, а не людьми черпающих инфу о теме из новостной ленты или товарищей с форума.
безусловно, вам кажется, что знаете. Но это кажется.
juristkostya
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:26

  Hotab написав:......
Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.

"Один" "успішно зупинив" тільки завдяки тому, що тоді Путін не наважився прямо і відкрито втрутитися в війну скільки-небудь значними силами.
Дороги все ж таки "інший" зробив і сьогодні, гадаю, вони відіграють неабияку роль в перевезеннях як громадянських, так і воєнних вантажів. І майже всі дороги залишились на неокупованій території.
Щодо "голої дупи" можливо напишу пізніше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:28

  budivelnik написав:Так середня сплата податків в 12 млн працюючих в Україні = 5600 грн в місяць...
В мене в 6 разів більше...
Я може й не бізнесмен..а хто тоді 12 млн?
До речі - я надіюсь ти платиш більше від мене?
Середня пенсія в Україні 4 533 грн. Скільки ти пенсів ощасливив? До речі де які прапорщики отримали пенсію в 6 разів вище. Відсудили у держави.
Адже сраколизи отримують більше ніж ті хто самостійно заробляє...
Сраколизи пороха та його приближених? Звісно :)
otg
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:тільки завдяки тому, що тоді Путін не наважився
А чого не наважився?
Може тому - що порахував втрати ..і зрозумів що не світить?
А чого наважився 24-02-2022 - може тому що порахував і повірив що захопить Київ...
Те що не захопив Київ- точно не заслуга сьогоднішнього...
Те що втратили Південь- це точно провина сьогоднішнього..яку він вже признав знявши з посади Баканова...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:30

  juristkostya написав:безусловно, вам кажется, что знаете. Но это кажется.
А ну да помню:
otg
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Середня пенсія в Україні 4 533 грн. Скільки ти пенсів ощасливив? До речі де які прапорщики отримали пенсію в 6 разів вище. Відсудили у держави.
Так щоб ти знав...
Пенсією ощасливлюю не я
Пенсію собі заробляють ті хто працював
Як працювали - така й пенсія..
З іншого боку
У нас 1 працюючий на 1,5 пенсіонера
Я плачу 30000+ грн в місяць - виходить 7 пенсіонерів...
Тобто на 5,5 більше...може тому що сраколизи яким винен то порох то ще хтось - не платять взагалі?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25835
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:32

  pirat-d написав:
  Mirax написав:
  Hotab написав:Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.


Ну бред же!
.........

Пожалуйста, цитируйте аккуратнее!
Ваша цитата принадлежит Mirax, а не Hotab.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:35

  otg написав:
  juristkostya написав:безусловно, вам кажется, что знаете. Но это кажется.
А ну да помню:
действительно, кому интересно мнение людей, которые готовы дать нам миллиарды?... Пусть просто так дают, а уж мы не подведем, доказано всеми 30-ю годами независимости, фигли.....

https://youtu.be/0Qnd3kNQ57g
juristkostya
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:38

  vitaliian написав:.........
.........
Найти где-то три, а лучше четыре миллиона баррелей нефти в день. С газом всё менее очевидно, особенно для Европы (европейцы могут в пол кланяться Шрёдеру и Меркель, воткнувших газовую иглу Кремля в европейскую вену). Газ — это серьезно и очень проблематично. Случись нынешний кризис года примерно на два позже, всё было бы куда как проще. Но что произошло, то произошло.

Найти 3-4 млн баррелей нефти просто так нельзя. ..........

Саудиты, вроде заявили, что повысят добычу с 10 до 13 млн баррелей.
Не знаю, насколько это реально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22662
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 23:38

  otg написав:
  juristkostya написав:Да, начните с сути:
- список подвижек с 14 по 19
- список подвижек с 19 по 21
Без этого вы не выйдите за рамки словоблудия.
Да какие нах-р подвижки? Вот когда поднимется Украина в рейтинге трансперенси хотя бы на 50 пунктов тогда и поговорим о подвижках. Вы просто не понимаете как живет нормальный мир, поэтому и говорите о подвижках. Нет ни каких подвижек. Есть микрошажки, которые даже не хочется обсуждать.

Ваши любимые рейтинги (за которые я лично и гроша ломаного не дам) составляет тот самый "нормальный мир", который себя не обидит и поставит на нужное место.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18823
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1705170617071708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], juristkostya, Starikan, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.