juristkostya написав:предлагаю исходить из следующего: В отличие от вас, американские политики понимают...
Вы читали пост выше? Там черным по белому написано:
Я б Вам, може, розповів як робились реформи в інших країнах, але, чесно, навіть не хочеться.
Значит, наверное я что то знаю о теме, раз такое написал. Но сейчас не вижу смысла больше говорить на эту тему. Она воспринимается подготовленной аудиторией, а не людьми черпающих инфу о теме из новостной ленты или товарищей с форума.
безусловно, вам кажется, что знаете. Но это кажется.
Hotab написав:...... Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.
"Один" "успішно зупинив" тільки завдяки тому, що тоді Путін не наважився прямо і відкрито втрутитися в війну скільки-небудь значними силами. Дороги все ж таки "інший" зробив і сьогодні, гадаю, вони відіграють неабияку роль в перевезеннях як громадянських, так і воєнних вантажів. І майже всі дороги залишились на неокупованій території. Щодо "голої дупи" можливо напишу пізніше.
budivelnik написав:Так середня сплата податків в 12 млн працюючих в Україні = 5600 грн в місяць... В мене в 6 разів більше... Я може й не бізнесмен..а хто тоді 12 млн? До речі - я надіюсь ти платиш більше від мене?
Середня пенсія в Україні 4 533 грн. Скільки ти пенсів ощасливив? До речі де які прапорщики отримали пенсію в 6 разів вище. Відсудили у держави.
Адже сраколизи отримують більше ніж ті хто самостійно заробляє...
ЛАД написав:тільки завдяки тому, що тоді Путін не наважився
А чого не наважився? Може тому - що порахував втрати ..і зрозумів що не світить? А чого наважився 24-02-2022 - може тому що порахував і повірив що захопить Київ... Те що не захопив Київ- точно не заслуга сьогоднішнього... Те що втратили Південь- це точно провина сьогоднішнього..яку він вже признав знявши з посади Баканова...
otg написав:Середня пенсія в Україні 4 533 грн. Скільки ти пенсів ощасливив? До речі де які прапорщики отримали пенсію в 6 разів вище. Відсудили у держави.
Так щоб ти знав... Пенсією ощасливлюю не я Пенсію собі заробляють ті хто працював Як працювали - така й пенсія.. З іншого боку У нас 1 працюючий на 1,5 пенсіонера Я плачу 30000+ грн в місяць - виходить 7 пенсіонерів... Тобто на 5,5 більше...може тому що сраколизи яким винен то порох то ще хтось - не платять взагалі?
Hotab написав:Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.
Ну бред же! .........
Пожалуйста, цитируйте аккуратнее! Ваша цитата принадлежит Mirax, а не Hotab.
......... Найти где-то три, а лучше четыре миллиона баррелей нефти в день. С газом всё менее очевидно, особенно для Европы (европейцы могут в пол кланяться Шрёдеру и Меркель, воткнувших газовую иглу Кремля в европейскую вену). Газ — это серьезно и очень проблематично. Случись нынешний кризис года примерно на два позже, всё было бы куда как проще. Но что произошло, то произошло.
Найти 3-4 млн баррелей нефти просто так нельзя. ..........
Саудиты, вроде заявили, что повысят добычу с 10 до 13 млн баррелей. Не знаю, насколько это реально.
juristkostya написав:Да, начните с сути: - список подвижек с 14 по 19 - список подвижек с 19 по 21 Без этого вы не выйдите за рамки словоблудия.
Да какие нах-р подвижки? Вот когда поднимется Украина в рейтинге трансперенси хотя бы на 50 пунктов тогда и поговорим о подвижках. Вы просто не понимаете как живет нормальный мир, поэтому и говорите о подвижках. Нет ни каких подвижек. Есть микрошажки, которые даже не хочется обсуждать.
Ваши любимые рейтинги (за которые я лично и гроша ломаного не дам) составляет тот самый "нормальный мир", который себя не обидит и поставит на нужное место.