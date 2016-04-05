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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:44
juristkostya написав:
действительно, кому интересно мнение людей, которые готовы дать нам миллиарды?... Пусть просто так дают, а уж мы не подведем, доказано всеми 30-ю годами независимости, фигли.....
Вы что то путаете. Те кто нам дают ярды помогали делать реформы в Чили, Сингапуре, Гонконге, Корее, Польше и др. странах. То что я Вам не рассказал и наверное не расскажу. Одно могу сказать, в стране живет очень много условных прапорщиков, которые всегда расскажут что украинци сами вумни и нам не надо ни чей опыт. Ни грузин, ни Сингапура ни др. стран. Поэтому у нас эта борьба с коррупцией будет длится бесконечно. Неравная борьба где коррупция всегда будет побеждать не смотря на все эти сапы, бюро и прочее.
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otg
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:45
ЛАД написав: otg написав:
........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи
) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
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Starikan
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:46
Starikan написав:
Ваши любимые рейтинги (за которые я лично и гроша ломаного не дам) составляет тот самый "нормальный мир", который себя не обидит и поставит на нужное место.
В Дуингбизнес грузины имеют какой процент акций?
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otg
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:46
otg написав: juristkostya написав:
действительно, кому интересно мнение людей, которые готовы дать нам миллиарды?... Пусть просто так дают, а уж мы не подведем, доказано всеми 30-ю годами независимости, фигли.....
Вы что то путаете. Те кто нам дают ярды помогали делать реформы в Чили, Сингапуре, Гонконге, Корее, Польше и др. странах. То что я Вам не рассказал и наверное не расскажу. Одно могу сказать, в стране живет очень много условных прапорщиков, которые всегда расскажут что украинци сами вумни и нам не надо ни чей опыт. Ни грузин, ни Сингапура ни др. стран. Поэтому у нас эта борьба с коррупцией будет длится бесконечно. Неравная борьба где коррупция всегда будет побеждать не смотря на все эти сапы, бюро и прочее.
Ещё раз: нам готовы помогать под определенные условия. Условия озвучены и не в нашей ситуации пытаться что-то диктовать в ответ
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juristkostya
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:48
juristkostya написав:
Ещё раз: нам готовы помогать под определенные условия. Условия озвучены и не в нашей ситуации пытаться что-то диктовать в ответ
Я по моему разговариваю с глухим. Или пишу слепому?
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otg
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Додано: Нед 17 лип, 2022 23:49
otg написав: juristkostya написав:
Ещё раз: нам готовы помогать под определенные условия. Условия озвучены и не в нашей ситуации пытаться что-то диктовать в ответ
Я по моему разговариваю с глухим. Или пишу слепому?
Собственно, можете меня игнорировать. Дискутируйте непосредственно с американскими чиновниками, которые курируют выделение помощи.
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juristkostya
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:00
otg написав: Starikan написав:
Ваши любимые рейтинги (за которые я лично и гроша ломаного не дам) составляет тот самый "нормальный мир", который себя не обидит и поставит на нужное место.
В Дуингбизнес грузины имеют какой процент акций?
Рейтинг Doing Business составляет World Bank - основной спонсор (наряду с олигархом Бендукидзе) саакашвилиевских реформ. И я не считаю место в этом рейтинге показателем эконмического развития, там на высоких местах, кроме Грузии такие гиганты бизнеса, как Северная Македония и Косово. И, кстати, не надо говорить, что Украина среди африканских стран, она в первой трети рейтинга и регулярно поднимается.
А вообще всё это жесточайший оффтоп.
Востаннє редагувалось Starikan
в Пон 18 лип, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Starikan
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:04
juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
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ЛАД
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:06
Starikan написав: otg написав: Starikan написав:
Ваши любимые рейтинги (за которые я лично и гроша ломаного не дам) составляет тот самый "нормальный мир", который себя не обидит и поставит на нужное место.
В Дуингбизнес грузины имеют какой процент акций?
Рейтинг Doing Business составляет World Bank - основной спонсор (наряду с олигархом Бендукидзе) саакашвилиевских реформ.
Надо понимать, что ничего не даётся бесплатно. В 2016, кажется, году мы были вынуждены потерять несколько строчек в "дуингбизнес" в пользу защиты от рейдерства. Не надо этот рейтинг абсолютизировать.
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juristkostya
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:07
ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
а что удивительного, если это не сфера ваших интересов? Я, допустим, практически ничего не понимаю в футболе.
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