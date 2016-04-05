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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:22
flyman написав:
...IQOsdnjH5l4...
як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила
Ну и зачем Вы выложили этот соскинский бред?
Первую треть времени он с придыханием зачитывал статью о Спартц из Вики, последнюю треть бредил о планах полного уничтожения Украины и украинцев массовыми ракетными обстрелами (это и комментировать не буду - абсолютно нереально без ЯО).
Что касается Спартц... По-моему, Шмит тут выкладывал её "беседу" с Бирюковым. Полтора часа слушать терпения не хватило, но впечатление базарной бабы. Пробивные способности, видимо, хорошие, такой натиск оппоненту выдержать сложно.
Её обвинения в адрес Ермака... Не берусь судить об их обоснованности, но вместо полутора часов болтовни и письма Байдену она могла бы предъявить хоть какие-нибудь доказательства. А так это просто оговор и реальная работа на Путина.
То, что она "этническая украинка" ничего не гарантирует, Матвиенко Валентина Ивановна тоже украинка.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:30
flysoulfly написав:Віталій Портников
:
- Чому Росія вважає українців гіршими та у чому відмінність наших поглядів?
- Що радянського можна лишити, а що забрати?
- Звідки у росіян культ насилля?
- Де пройде кордон центральної Європи?
- чому Сталін розумніший за Путіна?
- формування прото-України
- ідея маленьких культур, як породження імперськості,
- три типи ідентичності українця та чого не можна відняти від української культури, української ідентичності. :
...DLsbx3BHD6M...
Ваши ссылки стараюсь смотреть, но тут слишком длинно, а Портников уже давно пропагандист, причём явно ангажированный, а не журналист.
Нельзя ли вкратце своими словами?
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ЛАД
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:33
ЛАД написав:
а Портников уже давно пропагандист, причём явно ангажированный, а не журналист.
Публицист. То есть, автор, высказывающий не столько факты, сколько гражданскую позицию.
Я не во всем с ним согласен, но признаков "явной ангажированности" не вижу.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:35
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
А можно конкретнее. Что именно сделали?
По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:39
rjkz написав:
..............
Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
.......
Вы очень многое пишите правильно.
Но просто обидно, что приходится доказывать совершенно очевидные и тривиальные вещи.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:41
ЛАД написав: juristkostya написав: otg написав:
А можно конкретнее. Что именно сделали?
По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.
Нет.
Это у вас такое ощущение, поскольку при Зе сделали ряд вещей для "пересичных". Но это и в количественном выражении очень немного, а главное - в качественном плане ничего нового, просто техническое допиливание созданной ранее платформы
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:47
juristkostya написав:
..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты.
Да и пониже.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 00:52
ЛАД написав: juristkostya написав:
..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты.
Да и пониже.
В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:15
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)
Естественно, под давлением. Кто даёт кредит, тот заказывает музыку.
Тем не менее, достижения на лицо. После 2019 динамика резко снизилась
то есть, вы соглашаетесь, с тем, что порох - олицетворение коррупции и что все что было достигнуто в антикоррупционном плане при его каденции, было при его полном сопротивлении и противодействии.
И вы его в этом поддерживаете.
Вопросов больще не имею.
Юристы Украины и коррупция - близнецы-братья (аллюзия на маяковского).
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:29
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)
Естественно, под давлением. Кто даёт кредит, тот заказывает музыку.
Тем не менее, достижения на лицо. После 2019 динамика резко снизилась
то есть, вы соглашаетесь, с тем, что порох - олицетворение коррупции и что все что было достигнуто в антикоррупционном плане при его каденции, было при его полном сопротивлении и противодействии.
И вы его в этом поддерживаете.
Вопросов больще не имею.
Юристы Украины и коррупция - близнецы-братья (аллюзия на маяковского).
Порох балансировал между необходимостью получить внешнюю помощь с одной стороны и соблюсти интересы внутренних крупных игроков с другой. Ибо никакие США не заменят внутреннее производство на 100%, это ж очевидно.
Так что, нормальная трезвая политика. Вряд ли вы сможете привести принципиально отличающиеся примеры
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