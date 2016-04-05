RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1707170817091710>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:22

  flyman написав:...IQOsdnjH5l4...
як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила

Ну и зачем Вы выложили этот соскинский бред?
Первую треть времени он с придыханием зачитывал статью о Спартц из Вики, последнюю треть бредил о планах полного уничтожения Украины и украинцев массовыми ракетными обстрелами (это и комментировать не буду - абсолютно нереально без ЯО).
Что касается Спартц... По-моему, Шмит тут выкладывал её "беседу" с Бирюковым. Полтора часа слушать терпения не хватило, но впечатление базарной бабы. Пробивные способности, видимо, хорошие, такой натиск оппоненту выдержать сложно.
Её обвинения в адрес Ермака... Не берусь судить об их обоснованности, но вместо полутора часов болтовни и письма Байдену она могла бы предъявить хоть какие-нибудь доказательства. А так это просто оговор и реальная работа на Путина.
То, что она "этническая украинка" ничего не гарантирует, Матвиенко Валентина Ивановна тоже украинка.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22667
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:30

  flysoulfly написав:Віталій Портников :
- Чому Росія вважає українців гіршими та у чому відмінність наших поглядів?
- Що радянського можна лишити, а що забрати?
- Звідки у росіян культ насилля?
- Де пройде кордон центральної Європи?
- чому Сталін розумніший за Путіна?
- формування прото-України
- ідея маленьких культур, як породження імперськості,
- три типи ідентичності українця та чого не можна відняти від української культури, української ідентичності. :
...DLsbx3BHD6M...

Ваши ссылки стараюсь смотреть, но тут слишком длинно, а Портников уже давно пропагандист, причём явно ангажированный, а не журналист.
Нельзя ли вкратце своими словами?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22667
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:33

  ЛАД написав: а Портников уже давно пропагандист, причём явно ангажированный, а не журналист.

Публицист. То есть, автор, высказывающий не столько факты, сколько гражданскую позицию.
Я не во всем с ним согласен, но признаков "явной ангажированности" не вижу.
juristkostya
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:35

  juristkostya написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
А можно конкретнее. Что именно сделали?

По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.

При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22667
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:39

  rjkz написав:..............
Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
.......

Вы очень многое пишите правильно.
Но просто обидно, что приходится доказывать совершенно очевидные и тривиальные вещи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22667
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:41

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  otg написав:А можно конкретнее. Что именно сделали?

По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.

При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.

Нет.
Это у вас такое ощущение, поскольку при Зе сделали ряд вещей для "пересичных". Но это и в количественном выражении очень немного, а главное - в качественном плане ничего нового, просто техническое допиливание созданной ранее платформы
juristkostya
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:47

  juristkostya написав:..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.

Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты. :) Да и пониже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22667
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 00:52

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.

Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты. :) Да и пониже.

В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.
juristkostya
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:15

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
  juristkostya написав:Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.

В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.


А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)

Естественно, под давлением. Кто даёт кредит, тот заказывает музыку.
Тем не менее, достижения на лицо. После 2019 динамика резко снизилась


то есть, вы соглашаетесь, с тем, что порох - олицетворение коррупции и что все что было достигнуто в антикоррупционном плане при его каденции, было при его полном сопротивлении и противодействии.
И вы его в этом поддерживаете.
Вопросов больще не имею.
Юристы Украины и коррупция - близнецы-братья (аллюзия на маяковского).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13516
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7032 раз.
Подякували: 4087 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:29

  rjkz написав:
  juristkostya написав:
  rjkz написав:
А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)

Естественно, под давлением. Кто даёт кредит, тот заказывает музыку.
Тем не менее, достижения на лицо. После 2019 динамика резко снизилась


то есть, вы соглашаетесь, с тем, что порох - олицетворение коррупции и что все что было достигнуто в антикоррупционном плане при его каденции, было при его полном сопротивлении и противодействии.
И вы его в этом поддерживаете.
Вопросов больще не имею.
Юристы Украины и коррупция - близнецы-братья (аллюзия на маяковского).

Порох балансировал между необходимостью получить внешнюю помощь с одной стороны и соблюсти интересы внутренних крупных игроков с другой. Ибо никакие США не заменят внутреннее производство на 100%, это ж очевидно.
Так что, нормальная трезвая политика. Вряд ли вы сможете привести принципиально отличающиеся примеры
juristkostya
 
Повідомлень: 4727
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1707170817091710>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (122)
18.07.2022 01:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.