|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 лип, 2022 01:31
juristkostya написав: ЛАД написав: beee написав:
Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.
ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.
Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13516
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7032 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 01:36
Starikan написав: ЛАД написав: otg написав:
........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи
) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13516
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7032 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|98616
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457236
|
|
|1
|3285
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|