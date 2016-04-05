RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1707170817091710
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:31

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.

Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.

ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.

Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.


Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13516
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7032 раз.
Подякували: 4087 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:36

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  otg написав:........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи :)) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.

Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".


Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13516
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7032 раз.
Подякували: 4087 раз.
 
Профіль
3
3
1
  #<1 ... 1707170817091710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (122)
18.07.2022 01:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.