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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1708170917101711>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:31

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.

Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.

ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.

Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.


Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:36

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  otg написав:........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи :)) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.

Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".


Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:39

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

? ? ?
Я чего-то не знаю?


Да тут такие сказочники водятся, что я тоже в шоке.
Такое ощущение, что порохоботам опять пошло финансирование на выборы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:40

  rjkz написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.

ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.

Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.


Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.

Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз" :-))))))

Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:42

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

? ? ?
Я чего-то не знаю?


Да тут такие сказочники водятся, что я тоже в шоке.
Такое ощущение, что порохоботам опять пошло финансирование на выборы.

Кстати, стремление во всем видеть проплаченных ботов тоже признак тяги к упрощению картины мира
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:54

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
  juristkostya написав:ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.

Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.


Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.

Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз" :-))))))

Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит


Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:55

  lapay написав:
  rjkz написав:Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
Если объявить миллионы русскоязычных врагами, то часть из них с радостью кинется в объятья рускага мира, часть поколеблется и поплетется туда-же, часть скажет "Какого фига? Я не хочу в руский мир! Но если меня тут считают ВРАГОМ, которым я не являюсь, ну ок, буду любить Украину из другой страны и это не раша. Еще часть решит, ну, хорошо, хотите чтобы я общался на украинском, я буду, но в своем кругу общения буду на русском, и последняя часть, мотивированно сама перейдет на украинский.
Вот как-бы такая сегментация.

Харе триндіти про міфічні утиски російськомовних в Україні. Меншини повинні боротись за свої права в освіті і сфері послуг, у вигляді спеціального закону, якщо не хочуть бути асимільованими, хоча цей процес все одно бути йти.
Просто деяким впадлу не тільки щось сказати укрвїнською, але навіть прочитати в інтернеті, от і підняли бурю в стакані води.

Меньшинству бороться достаточно сложно.
Вспомните аргументацию Ленина в пользу союза, а не федерации.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 01:59

  rjkz написав:
  juristkostya написав:
  rjkz написав:
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.

Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз" :-))))))

Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит


Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.

Тематика обозначена, и вы ее даже процитировали, но в ответ пишите что угодно лишь бы не по теме.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 02:09

  juristkostya написав:
  otg написав:.......

Коллега, я могу вас попросить:
Дискутируя с будивельныком - избегайте столь обширного цитирования
Это ж просто кровь из глаз.

А лучше вообще не спорить. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 02:24

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  otg написав:........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи :)) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.

Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".

Ну по сравнению с нами...
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  #<1 ... 1708170917101711>
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