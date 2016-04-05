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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:31
juristkostya написав: ЛАД написав: beee написав:
Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.
ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.
Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:36
Starikan написав: ЛАД написав: otg написав:
........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи
) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:39
ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
Да тут такие сказочники водятся, что я тоже в шоке.
Такое ощущение, что порохоботам опять пошло финансирование на выборы.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:40
rjkz написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Ну, насчёт "запрещали" Вы, мягко говоря, преувеличиваете.
ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.
Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз"
)))))
Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:42
rjkz написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
Да тут такие сказочники водятся, что я тоже в шоке.
Такое ощущение, что порохоботам опять пошло финансирование на выборы.
Кстати, стремление во всем видеть проплаченных ботов тоже признак тяги к упрощению картины мира
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:54
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
ХЗ, наверное, на каких-то этапах и запрещали. Или, как минимум, методично выдавливали из современной жизни в зону фольклора.
Тут важно другое:
если посмотреть, сколько выходцев с Украины сидело в ЦК, в правительстве, в академии наук, в центральных издательствах, в генералитете и пр - мы неизбежно придем к выводу, что украинский язык ущемлялся в огромной мере руками украинцев же.
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз"
)))))
Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:55
Меньшинству
lapay написав: rjkz написав:
Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
Если объявить миллионы русскоязычных врагами, то часть из них с радостью кинется в объятья рускага мира, часть поколеблется и поплетется туда-же, часть скажет "Какого фига? Я не хочу в руский мир! Но если меня тут считают ВРАГОМ, которым я не являюсь, ну ок, буду любить Украину из другой страны и это не раша. Еще часть решит, ну, хорошо, хотите чтобы я общался на украинском, я буду, но в своем кругу общения буду на русском, и последняя часть, мотивированно сама перейдет на украинский.
Вот как-бы такая сегментация.
Харе триндіти про міфічні утиски російськомовних в Україні. Меншини повинні боротись за свої права в освіті і сфері послуг, у вигляді спеціального закону, якщо не хочуть бути асимільованими, хоча цей процес все одно бути йти.
Просто деяким впадлу не тільки щось сказати укрвїнською, але навіть прочитати в інтернеті, от і підняли бурю в стакані води.
бороться достаточно сложно.
Вспомните аргументацию Ленина в пользу союза, а не федерации.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 01:59
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
Ну как-бы очевидно, минимально зная историю СССР, что бОльший вред для имперской стабильности несли именно русские.
Ульянов развалил российскую империю.
Джугашвили - грузин.
Хрущев - украинец.
Брежнев - украинец.
Черненко и Андропова опускаем ввиду странной скоропостижности правления.
Горбачев развалил Союз.
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается.
Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз"
)))))
Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.
Тематика обозначена, и вы ее даже процитировали, но в ответ пишите что угодно лишь бы не по теме.
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juristkostya
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:09
juristkostya написав: otg написав:
.......
Коллега, я могу вас попросить:
Дискутируя с будивельныком - избегайте столь обширного цитирования
Это ж просто кровь из глаз.
А лучше вообще не спорить.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:24
Starikan написав: ЛАД написав: otg написав:
........
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи
) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Ну по сравнению с нами...
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