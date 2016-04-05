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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:26
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
а что удивительного, если это не сфера ваших интересов? ...
Не совсем.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:29
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты.
Да и пониже.
В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.
В 14 был такой же перекос.
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