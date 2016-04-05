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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:26
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
...........
Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
? ? ?
Я чего-то не знаю?
а что удивительного, если это не сфера ваших интересов? ...
Не совсем.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 02:29
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты.
Да и пониже.
В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.
В 14 был такой же перекос.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 03:22
Я процитировал? Что именно?
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз"
)))))
Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.
Тематика обозначена, и вы ее даже процитировали, но в ответ пишите что угодно лишь бы не по теме.
Ответьте, так чтобы я понял, а не общие фразы.
Я много чего написал.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 03:24
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Ну по сравнению с нами...
Ну, rjkz судя по всему знает чуть больше Старикана о райской жизни на Западе.
И особенно таки по сравнению с Украиной.
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