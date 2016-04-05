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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1706170717081709
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 02:29

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.

Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты. :) Да и пониже.

В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.

В 14 был такой же перекос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 03:22

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
  juristkostya написав:Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз" :-))))))

Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит


Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.

Тематика обозначена, и вы ее даже процитировали, но в ответ пишите что угодно лишь бы не по теме.


Я процитировал? Что именно?
Ответьте, так чтобы я понял, а не общие фразы.
Я много чего написал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 03:24

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: "общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.

Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".

Ну по сравнению с нами...


Ну, rjkz судя по всему знает чуть больше Старикана о райской жизни на Западе.
И особенно таки по сравнению с Украиной.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 07:01

Замість тисячі слів ... сподіваюсь всі вже зрозуміли чому його не хотіли випускати за кордон, всі зрозуміли скільки життів наших воїнів врятують ці авто та сотні інших які він привіз і це ще не все, просто немаю часу тут все висвітлювати

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 07:45

Здається, війна виграна, рф підписала капітуляцію... Як ще пояснити 20 сторінок зе/по срача я не можу пояснити. Шановні! давайте по темі цієї гілки, БУДЬ ЛАСКА!!!
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 07:46

  Василь-Рівне написав:Замість тисячі слів ... сподіваюсь всі вже зрозуміли чому його не хотіли випускати за кордон, всі зрозуміли скільки життів наших воїнів врятують ці авто та сотні інших які він привіз і це ще не все, просто немаю часу тут все висвітлювати

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Дурнуваті зебіли скажуть - це все піар, треба все робити тихо, щоб ніхто не знав. Ну напевно десь так, як пан беня допомагає, тобто ніяк, навпаки ще списує собі мільярди боргів через ручні суди.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 07:55

Schmit Давайте без образ і не опускайтесь до їх рівня. Але якби кожен зі 300-т слуг народу придбав по 100 броньовиків для наших ЗСУ то наша арміся була би самою мобільною в світі, а кількість врятованих бійців завдяки броні йшла би на тисячі і це факт. Хто може той робить, хто не може той критикує - Чан Паланкін. І так, навіть якщо це піар, я двома руками за такий піар, тільки когось президент з закордонних кабаків виганяє назад в Україну, а когось не випускає, щоб не приведи Господи не привіз броньовану техніку ЗСУ :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 08:18

  rjkz написав:Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается

Це не заважає їм масово вбивати українців.
Свинцем, голодом, холодом, каторжною роботою.
100 років назад і зараз.

Проблема в тому, що українці дозволяють це робити.
Донині більша частина українців шукає "харошіх рускіх" серед московитів.
Поляки і фінни такого не роблять. :mrgreen:
Frant
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