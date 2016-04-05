|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 лип, 2022 02:29
juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав:
..........
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Это обещают практически все наши кандидаты в Президенты.
Да и пониже.
В 2019 был совершенно очевидный перекос сами знаете в какую сторону.
В 14 был такой же перекос.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22672
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 18 лип, 2022 03:22
Я процитировал? Что именно?
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Извините, для обсуждения предложенных мною тезисов вам потребуется понимать исторические процессы несколько глубже, чем "Ульянов развалил империю, а Горбачев развалил союз"
)))))
Сейчас вы больше на уровне российского агитпропа, что, будем откровенны, не красит
Ок, с чего начнем?
Переписка Мартова с Лениным? Апрельские тезисы? Преддверие и начало 2-й мировой? Великая депрессия?
Или еще назад углубимся? Буржуазные революции в Европе? Колониальная политика Испании и Англии?
Извольте.
Обозначте период и тематику.
Потом будете судить о глубине моей поверхности.
То что я написал выше - очень и очень утрированно и примитивно. И с долей сарказма. Все без исключения приведенные фамилии - моральные уроды, на совести (если она у них хоть одна на всез есть) которых десятки, если не сотни миллионов жизней и исковерканные судьбы как людей так и народов. Можем и об этом поговорить.
Это форум, а не исторический журнал.
Тематика обозначена, и вы ее даже процитировали, но в ответ пишите что угодно лишь бы не по теме.
Ответьте, так чтобы я понял, а не общие фразы.
Я много чего написал.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13519
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7033 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 03:24
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Ну по сравнению с нами...
Ну, rjkz судя по всему знает чуть больше Старикана о райской жизни на Западе.
И особенно таки по сравнению с Украиной.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13519
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7033 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6271 раз.
- Подякували: 2788 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:45
Здається, війна виграна, рф підписала капітуляцію... Як ще пояснити 20 сторінок зе/по срача я не можу пояснити. Шановні! давайте по темі цієї гілки, БУДЬ ЛАСКА!!!
-
5929966
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 11.09.14
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:46
Дурнуваті зебіли скажуть - це все піар, треба все робити тихо, щоб ніхто не знав. Ну напевно десь так, як пан беня допомагає, тобто ніяк, навпаки ще списує собі мільярди боргів через ручні суди.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3067
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лип, 2022 07:55
Schmit
Давайте без образ і не опускайтесь до їх рівня. Але якби кожен зі 300-т слуг народу придбав по 100 броньовиків для наших ЗСУ то наша арміся була би самою мобільною в світі, а кількість врятованих бійців завдяки броні йшла би на тисячі і це факт. Хто може той робить, хто не може той критикує - Чан Паланкін. І так, навіть якщо це піар, я двома руками за такий піар, тільки когось президент з закордонних кабаків виганяє назад в Україну, а когось не випускає, щоб не приведи Господи не привіз броньовану техніку ЗСУ
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6271 раз.
- Подякували: 2788 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:18
rjkz написав:
Все к чему русские прикладывают свои конечности разваливается
Це не заважає їм масово вбивати українців.
Свинцем, голодом, холодом, каторжною роботою.
100 років назад і зараз.
Проблема в тому, що українці дозволяють це робити.
Донині більша частина українців шукає "харошіх рускіх" серед московитів.
Поляки і фінни такого не роблять.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22913
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1453 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98625
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457264
|
|
|1
|3287
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|