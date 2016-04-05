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Додано: Пон 18 лип, 2022 07:55
Schmit Давайте без образ і не опускайтесь до їх рівня. Але якби кожен зі 300-т слуг народу придбав по 100 броньовиків для наших ЗСУ то наша арміся була би самою мобільною в світі, а кількість врятованих бійців завдяки броні йшла би на тисячі і це факт. Хто може той робить, хто не може той критикує - Чан Паланкін. І так, навіть якщо це піар, я двома руками за такий піар, тільки когось президент з закордонних кабаків виганяє назад в Україну, а когось не випускає, щоб не приведи Господи не привіз броньовану техніку ЗСУ
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:18
Це не заважає їм масово вбивати українців.
Свинцем, голодом, холодом, каторжною роботою.
100 років назад і зараз.
Проблема в тому, що українці дозволяють це робити.
Донині більша частина українців шукає "харошіх рускіх" серед московитів.
Поляки і фінни такого не роблять.
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прибалти теж.
ЩОБ ПЕРЕМОГТИ РФ, ТРЕБА ПРИХИСТИТИ УСІХ "ХОРОШИХ РОСІЯН" – АРЕСТОВИЧ
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вброс?
❗️«Похоже на то, что Лукашенко может вступить в войну», – глава Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский
«Мобилизация, доукомплектование военных подразделений, новая техника из россии. Есть все приметы того, что белорусские войска могут вступить в войну»
Додано: Пон 18 лип, 2022 08:53
Але таки важко чомусь збагнути всі ці проблеми з призовами, ротаціями...
Особливо коли от подивився NCIS.s11e18-19 -- де багатий психопат вбиває людей, бо його не взяли у військо. Зобидився і "поплив"..., що йому не надали цей "привілей" -- служити країні...
А у нас -- у військо кличуть майже всіх, але майже всі чомусь соромляться.
Причому -- війна й важлива, й справедлива, й зарплати як на Заході, й модна амуніція та зброя від НАТО вже давно прийшла, й смертність невелика (і лише у необережних), і рацій купа, а мобілками позиції розкривати не змушують, і лопати дають, а копати зовсім не забороняють (от жоднісіньких вимог до збереження кореневої системи дерев у лісосмугах -- як грінпіси це терплять?! ) І на кулемети у цьому столітті вже не женуть -- таке, мабуть, буває нині тільки у фільмах...
І багато води-їжі вже регулярно -- а не як то було в кінці березня.
От мені у війську складнувато -- бо з дитинства не маю схильності ні до колгоспу, ні до натовпів. Ні до будильників. Навіть мирні обмеження на роботі найманим працівником -- і ті дратували.
Але ж для більшості людей то було норм. То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?
Цікавий, до речі, результат голосування за петицію, що просить хоч якось внормувати строки перебування у війську:
А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр.
Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет...
От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:04
Вони реально пришлепкуваті
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", - сказал Кириллов.
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І що?
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає.
(До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість).
От і маємо ..
Додано: Пон 18 лип, 2022 10:09
покажите личным примером!
например, вчера объявили что в верхах что-то произошло: поперли двух и готовы назначать кого просят европейские друзья...
кто кого и что дальше?
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