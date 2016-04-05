Додано: Пон 18 лип, 2022 08:53

Успіх написав: Bobua написав: Hotab написав:

quote="5457030:Успіх"]Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?/quote]



У вас пластинка? Я четвертий раз це читаю.

Розрізніть 2 речі.

1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так!

2. Відпочинок з сім'єю. Ні! Саме тому вам і платять 110+ тисяч на місяць, що у вас особливий характер служби. До прикладу льотчик отримує "бойові" лише за день вильоту. А перебування в полі (палатці) десь під Запоріжжя теж без сім'ї йде по звичайному. Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете. quote="5457030:Успіх"]Але зрозумійте, що лінія фронту дуууууже велика/довга - хто має її втримувати?/quote]У вас пластинка? Я четвертий раз це читаю.Розрізніть 2 речі.1. Втрати людей. Вони мають компенсуватись. Так!2. Відпочинок з сім'єю. Ні! Саме тому вам і платять 110+ тисяч на місяць, що у вас особливий характер служби. До прикладу льотчик отримує "бойові" лише за день вильоту. А перебування в полі (палатці) десь під Запоріжжя теж без сім'ї йде по звичайному. Відпустку ви обов'язково отримаєте. Але ви надто рано її хочете.



Так... Рано... КЗпП -- він такий.



Але я з дитинства за неоплачувані відпустки. То в чому тоді проблема?

Як побороти "втому від війни" у тилах -- от у чому питання...: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 25737&_rdr

Так... Рано... КЗпП -- він такий.Але я з дитинства за неоплачувані відпустки. То в чому тоді проблема?Як побороти "втому від війни" у тилах -- от у чому питання...:

Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍

Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?



п.с.

Нє, ну борзіють воїни ЗСУ Маючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?!



Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани? Гарно написано в фейсбуці по посиланні!👍Цікаво, чи ще хтось це прочитає - чи всі проігнорують?п.с.Нє, ну борзіють воїни ЗСУМаючи зарплати/премії 114 000грн/міс - ще й у відпустку хочуть?!Тільки от чомусь - немає черг, НЕ рвуться люди вступити до лав ЗСУ, а думають, коли ж відкриють кордони, щоб вискочити швиденько, як таргани?

Але таки важко чомусь збагнути всі ці проблеми з призовами, ротаціями...Особливо коли от подивився NCIS.s11e18-19 -- де багатий психопат вбиває людей, бо його не взяли у військо. Зобидився і "поплив"..., що йому не надали цей "привілей" -- служити країні...А у нас -- у військо кличуть майже всіх, але майже всі чомусь соромляться.Причому -- війна й важлива, й справедлива, й зарплати як на Заході, й модна амуніція та зброя від НАТО вже давно прийшла, й смертність невелика (і лише у необережних), і рацій купа, а мобілками позиції розкривати не змушують, і лопати дають, а копати зовсім не забороняють (от жоднісіньких вимог до збереження кореневої системи дерев у лісосмугах -- як грінпіси це терплять?!) І на кулемети у цьому столітті вже не женуть -- таке, мабуть, буває нині тільки у фільмах...І багато води-їжі вже регулярно -- а не як то було в кінці березня.От мені у війську складнувато -- бо з дитинства не маю схильності ні до колгоспу, ні до натовпів. Ні до будильників.Навіть мирні обмеження на роботі найманим працівником -- і ті дратували.Але ж для більшості людей то було норм. То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?Цікавий, до речі, результат голосування за петицію, що просить хоч якось внормувати строки перебування у війську:А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр.Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет...От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...