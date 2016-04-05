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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1707170817091710
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:11

  Hotab написав:
  Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?

А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає.
(До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість).
От і маємо ..

на зброю вполне себе молодых учат - курсантов в том числе, американцы грамотные
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На каком бы языке я тут не трепался, когда спрашивают, скуштуєте найкавовішої кави?, я точно знаю, я дома
beee
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:38

Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.

Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.

На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».

Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.

«Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.

https://glavcom.ua/country/incidents/ek ... 61409.html
vitaliian
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