Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?
А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає. (До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість). От і маємо ..
на зброю вполне себе молодых учат - курсантов в том числе, американцы грамотные
Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.
Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.
На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».
Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.
«Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.