Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?
А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає. (До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість). От і маємо ..
на зброю вполне себе молодых учат - курсантов в том числе, американцы грамотные
Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.
Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.
На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».
Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.
«Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.
flyman написав:...IQOsdnjH5l4... як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку, і Спартц її вручила
Ну и зачем Вы выложили этот соскинский бред? Первую треть времени он с придыханием зачитывал статью о Спартц из Вики, последнюю треть бредил о планах полного уничтожения Украины и украинцев массовыми ракетными обстрелами (это и комментировать не буду - абсолютно нереально без ЯО). Что касается Спартц... По-моему, Шмит тут выкладывал её "беседу" с Бирюковым. Полтора часа слушать терпения не хватило, но впечатление базарной бабы. Пробивные способности, видимо, хорошие, такой натиск оппоненту выдержать сложно. Её обвинения в адрес Ермака... Не берусь судить об их обоснованности, но вместо полутора часов болтовни и письма Байдену она могла бы предъявить хоть какие-нибудь доказательства. А так это просто оговор и реальная работа на Путина. То, что она "этническая украинка" ничего не гарантирует, Матвиенко Валентина Ивановна тоже украинка.
Здадуть Харків, то буде тоді ЛАДу не брєд. Якщо хто б півроку тому писав би тут, що буде окупація Бучі...
_hunter написав:чтобы северная корея с этой стороны поребрика не оказалась
Угу.. В стране война, а у Хантера из ограничений только то, что его за границу не пустили. Да-да, С.Корея. А паркетник из гаража забрали для фронта? Выдав взамен расписку, что когда-то компенсируют? А жену за станок за талон на 200 грамм хлеба в сутки?? А дочку дежурить в госпиталь на перевязки за ту же норму? Северная Корея ты, уставшая от войны. Не позориться бы.
_hunter написав:чтобы северная корея с этой стороны поребрика не оказалась
Угу.. В стране война, а у Хантера из ограничений только то, что его за границу не пустили. Да-да, С.Корея. А паркетник из гаража забрали для фронта? Выдав взамен расписку, что когда-то компенсируют? А жену за станок за талон на 200 грамм хлеба в сутки?? А дочку дежурить в госпиталь на перевязки за ту же норму? Северная Корея ты, уставшая от войны. Не позориться бы.
станок.200 грамм и паркетник у нас не сработают по причине что люди же видят что творится-кто хочет платит и выезжает,откупаются в военкоматах и больнице,тырят гумонитарку,чинуши ворюги.Почему тогда я должен---вот что в голове у человека когда он оглядывается вокруг. Для того чтобы реально было как в корее должно быть реально как в корее.
Schmit написав:І деокуповувати ніхто нічого не буде,
вы можете сами попробовать деокупировать то что считаете нужным. Покажите ВСУ как это надо делать!
Пропозиція не за адресою. Наказ на деокупацію Півдня віддала інша людина, от його і треба питати, якщо не вийде, як і про те, як так взагалі з'явилась потреба в таких наказах. А то всі навколо будуть винні, Баканов бо здав, потім Залужний бо не забрав, а Рафік кругом невіноватий.