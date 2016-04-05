Що у світі писали про війну в Україні 17 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань📌 The Hill описує ситуацію з постачанням Україні високоточної артилерійської зброї на кшталт HIMARS із перспективи Вашингтону. Видання визнає: американців вразило те, як швидко українці опанували нові установки та як ефективно використовують їх на полі бою. Це частково розбило позицію адміністрації Джо Байдена, що установки потрібно давати поступово, буквально по кілька на місяць, щоб українська армія встигала вчитися працювати з ними й обслуговувати їх. Успіхи українців в останні тижні призвели до того, що Київ отримає більше HIMARS. Однак навіть десятка-двох установок украй мало для того, щоб Україна мала достатньо вогневої міці для відвоювання окупованих росією територій. Час зараз грає на руку росіянам, зазначає видання. Москва усе ще має людські резерви та запаси старої зброї, і десь рік часу, доки санкції фактично унеможливлять інтенсивне ведення бойових дій через проблеми в економіці. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж нещодавно заявив, що війна в Україні може тривати роками. Тож, якщо не надати Україні зброї, якої вона потребує зараз, світу буде все важче підтримувати Київ економічно та військово, підсумовує видання.