Результаты, действительно, удивляют. Или об этой петиции никто не знает, или никто кроме Успіха не хочет повидаться с семьёй.
А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр. Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет... От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...
Можливо, і не за їх рахунок. Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая. Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен. Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия.
Що у світі писали про війну в Україні 17 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань
📌 The Hill описує ситуацію з постачанням Україні високоточної артилерійської зброї на кшталт HIMARS із перспективи Вашингтону. Видання визнає: американців вразило те, як швидко українці опанували нові установки та як ефективно використовують їх на полі бою. Це частково розбило позицію адміністрації Джо Байдена, що установки потрібно давати поступово, буквально по кілька на місяць, щоб українська армія встигала вчитися працювати з ними й обслуговувати їх. Успіхи українців в останні тижні призвели до того, що Київ отримає більше HIMARS. Однак навіть десятка-двох установок украй мало для того, щоб Україна мала достатньо вогневої міці для відвоювання окупованих росією територій. Час зараз грає на руку росіянам, зазначає видання. Москва усе ще має людські резерви та запаси старої зброї, і десь рік часу, доки санкції фактично унеможливлять інтенсивне ведення бойових дій через проблеми в економіці. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж нещодавно заявив, що війна в Україні може тривати роками. Тож, якщо не надати Україні зброї, якої вона потребує зараз, світу буде все важче підтримувати Київ економічно та військово, підсумовує видання. https://t.me/babel/19782
konstantin kirovograd написав:Почему тогда я должен---вот что в голове у человека когда он оглядывается вокруг.
Да ну может все не так плохо, все-таки много людей добровольно донатит, и не против отдать долг Родине, просто не путем беганья с автоматом. Ввели бы еще в марте как я писал какой-то альтернативный вариант службы, типа занимайся чем хочешь, только 500уе в месяц дай на армию и все, не было бы вопросов. Выехало бы 3 миллиона заробитчан, платили бы спокойно по 1.5 лярда уе в месяц (3 ляма * 500уе) и всем было бы выгодно. Сколько сейчас дефицит бюджета, 5 лярдов в месяц вроде говорили? Причем часть из этого дефицита расходуется как раз на эти несколько миллионов чуваков которые еще успели сбегать за какими-то пособиями, гуманитаркой и тд. 1/3 дефицита можно было бы спокойно покрыть, просто надо было 1 раз сесть и грамотно прописать условия, как выезжать, кому, какие условия перевода денег и тд. Потратить на это 1 неделю и потом радоваться результатом.
П.С. Даже Арестович примерно об этом говорил еще в начале мая, типа не ссыте, сейчас чето придумаем. Но воз и ныне там.
Востаннє редагувалось slonomag в Пон 18 лип, 2022 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр. Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет... От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...
Маєм власний видобуток. Як і електрогенерацію. Чомусь їх не турбують мільйооні з.п. і премії членів (варягів і аборигенів) правлінь і наглядових рад держкорпорацій, банків і т.п.
_hunter написав:- чтобы северная корея с этой стороны поребрика не оказалась
не переживайте, пока Украина живет на кредитах никакая диктатура, массовое нарушение прав и свобод, репрессии, гулаги, голодоморы нам не угрожают. Если что то такое появится кран с кредитами нам быстро перекроют.
Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...
что значит узаконили? Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости. Домой к вам за принудительным трудом приходить не будут
Или вы хотите стоять на учёте, получать пособия, а кто то другой (типа лох) будет завалы разгребать? Хоть какая то инициатива государства трудоустроить тех, кто не против работать, но сам трудоустроиться не может.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:І деокуповувати ніхто нічого не буде,
вы можете сами попробовать деокупировать то что считаете нужным. Покажите ВСУ как это надо делать!
Я лише констатую факт, що ніякої деокупації не буде. Те, що нам розповідають про контрнаступи - брехня. Території втрачені через зраду/договорняки/некомпетентність/бездіяльність вибраних вами слуг, так що цю помилку в першу чергу вам і виправляти.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 лип, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider.
Плани російського диктатора Путіна виявилися неефективними, порівняно з його амбіціями. «Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не особливо ефективними. Він «отримав» трохи території порівняно з тим, із чого розпочав «спецоперацію», – заявив американський військовослужбовець грецького походження.
На його думку, все веде до того, як закінчилася Корейська війна у 1950-х. Тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, тривалої ворожості – свого роду «замороженому конфлікту».
Адмірал прогнозує, що жодна із сторін більше шести місяців не витримає війни.
«Очікуйте цього в чотири-шестимісячний період. Жодна зі сторін не може витримати набагато більше цього», – вважає Ставрідіс.
Колишній командувач об'єднаних сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс прогнозує, що війна в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія, найімовірніше, завершиться через чотири-шість місяців «замороженим конфліктом», подібним до Корейської війни. Про це адмірал Ставрідіс заявив в радіоінтерв'ю, передає Business Insider. ///
Поскорей бы... Но главное, как я уже говорил -- чтобы северная корея с этой стороны поребрика не оказалась
їх може бути дві, і три, і чотири ... зі всіх сторін... совок... пороблено