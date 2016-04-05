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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1710171117121713>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:05

  vitaliian написав:
  Schmit написав:
  vitaliian написав:Території втрачені через зраду/договорняки/некомпетентність/бездіяльність вибраних вами слуг, так що цю помилку в першу чергу вам і виправляти.

А бизнес с медведчуком это чья зрада?

Ця "зрада" до здачі територій відношення не має.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06

  Schmit написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.

25% території під окупацією, за менший час.

І деокуповувати ніхто нічого не буде, головне зараз - продати зерно.

ЛАД пише, що Соскін каже дурню, що ніяких перемовин, бо Часовий Яр, Вінниця ... а ZV перетирає про розмінування, вічливих наблюдачів-орків, розмінування портів, зупинення наступу на Херсон, надання часу для перегрупування ворога і підтягнення резервів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06

  Schmit написав:Ця "зрада" до здачі територій відношення не має
о у нас оказывается предатели есть разных сортов и калибров, в зависимости от политических симпатий. Крым тоже Зеленский сдал? Или так надо было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06

  vitaliian написав:
  _hunter написав:
  vitaliian написав:не переживайте, пока Украина живет на кредитах никакая диктатура, массовое нарушение прав и свобод, репрессии, гулаги, голодоморы нам не угрожают. Если что то такое появится кран с кредитами нам быстро перекроют.

Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...
что значит узаконили? Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости. Или вы хотите стоять на учёте, получать пособия, а кто то другой (типа лох) будет завалы разгребать? Хоть какая то инициатива государства трудоустроить тех, кто не против работать, но сам трудоустроиться не может.

Узаконили -- значит "приняли закон". Или у слова другое общеприменимое значение есть, о котором я не знаю? :shock:

>>> Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости.
Вот этой фразы я вообще не понял: человек с каждой ЗП отдает "страхивку" на "безработье" -- как раз для того, чтобі ЦЗ ему работу искал "если что". А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен? :shock: -- так, может, пусть Фонд выплаты вернет?..
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:09

  _hunter написав:А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? Вот сейчас ситуация нужны разнорабочие на завалы, а не парикмахеры хвостов. Вообще то война, люди теряют жильё и гибнут. Тут проблема куда бы переселенцев и погорельцев поселить, за какие деньги отремонтировать разрушения в Ирпене/Буче/ Чернигове. А вам надо выплаты вернуть. Не на часi...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:10

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Ця "зрада" до здачі територій відношення не має
о у нас оказывается предатели есть разных сортов и калибров

Це для вас відкриття? Головне до влади їх не обирати
  vitaliian написав:Крым тоже Зеленский сдал? Или так надо было.

Овоч. Підозрюю, ви й за нього голосували у свій час.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:14

  Schmit написав:Овоч. Підозрюю, ви й за нього голосували у свій час.
у вас с головой не в порядке? На момент сдачи Крыма овощ был в бегах. А сдал его Турчинов, замещавший овоща. У ПАП к Турчинову за Крым вопросов не возникло, значит так и было задумано. Только порохоботы не любят об этом говорить. Потому что у самих рожа в зеркале кривая.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:І деокуповувати ніхто нічого не буде, головне зараз - продати зерно.

стосовно постійних звинувачень у зраді в бік влади:
більшість людей нехоче прийняти факт що деокупація у стилі WW2 нам не світить в силу багатьох причин. тому вам і їм зручніше сказати "Зеленський зрадник, нехоче деокупувати Херсон до пятниці, маючи тисячі танків і мільйонне військо біля Миколаїва". Можливо він і зрадник але реальність від того не стане іншою.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Овоч. Підозрюю, ви й за нього голосували у свій час.
у вас с головой не в порядке? На момент сдачи Крыма овощ был в бегах. А сдал его Турчинов, замещавший овоща. У ПАП к Турчинову за Крым вопросов не возникло, значит так и было задумано. Только порохоботы не любят об этом говорить. Потому что у самих рожа в зеркале кривая.

Може у вас "не в порядке". Вся здача була повністю спланована і підготовлена за овоча. Хто б не був тоді на місці Турчинова - нічого вдіяти вже було неможливо, можна було зробити тільки гірше - втратити ще більше тиреторії. Хто розказує протилежне, (що вмер би там) ідіот.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 12:26

  Schmit написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.

25% території під окупацією, за менший час.

І деокуповувати ніхто нічого не буде, головне зараз - продати зерно.
...ezsIGgankGE...

1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.
2. Чалый всё время повторяет: "Пока ничего не понятно", обсуждать нечего. Правда, всё же обсуждать продолжает.
3. Аргумент о том, что перемирие позволит РФ подтянуть резервы, перегруппировать войска и т.д. довольно слабый. РФ сможет подтянуть только то, что у них уже есть.
В то же время мы сможем получить и освоить новые крайне необходимые нам вооружения, обучить с помощью Англии и США наших военных. Ну и, так же, как РФ, произвести перегруппировку наших войск, дать отдохнуть хоть немного нашим бойцам, обустроить, где надо, оборонительные рубежи, а где надо, подготовиться к контрнаступлению.
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