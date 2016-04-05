Додано: Пон 18 лип, 2022 12:26

Schmit написав: flyman написав: ЛАД написав: При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время. При Зе в этом плане сделали гораздо больше. За меньшее время.

25% території під окупацією, за менший час. 25% території під окупацією, за менший час.

І деокуповувати ніхто нічого не буде, головне зараз - продати зерно.

...ezsIGgankGE... І деокуповувати ніхто нічого не буде, головне зараз - продати зерно....ezsIGgankGE...

мы

новые

1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.2. Чалый всё время повторяет: "Пока ничего не понятно", обсуждать нечего. Правда, всё же обсуждать продолжает.3. Аргумент о том, что перемирие позволит РФ подтянуть резервы, перегруппировать войска и т.д. довольно слабый. РФ сможет подтянуть только то, что у них уже есть.В то же времясможем получить и освоитькрайне необходимые нам вооружения, обучить с помощью Англии и США наших военных. Ну и, так же, как РФ, произвести перегруппировку наших войск, дать отдохнуть хоть немного нашим бойцам, обустроить, где надо, оборонительные рубежи, а где надо, подготовиться к контрнаступлению.