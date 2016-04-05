Ця "зрада" до здачі територій відношення не має.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:05
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06
ЛАД пише, що Соскін каже дурню, що ніяких перемовин, бо Часовий Яр, Вінниця ... а ZV перетирає про розмінування, вічливих наблюдачів-орків, розмінування портів, зупинення наступу на Херсон, надання часу для перегрупування ворога і підтягнення резервів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06
о у нас оказывается предатели есть разных сортов и калибров, в зависимости от политических симпатий. Крым тоже Зеленский сдал? Или так надо было.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:06
Узаконили -- значит "приняли закон". Или у слова другое общеприменимое значение есть, о котором я не знаю?
>>> Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости.
Вот этой фразы я вообще не понял: человек с каждой ЗП отдает "страхивку" на "безработье" -- как раз для того, чтобі ЦЗ ему работу искал "если что". А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен? -- так, может, пусть Фонд выплаты вернет?..
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:09
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? Вот сейчас ситуация нужны разнорабочие на завалы, а не парикмахеры хвостов. Вообще то война, люди теряют жильё и гибнут. Тут проблема куда бы переселенцев и погорельцев поселить, за какие деньги отремонтировать разрушения в Ирпене/Буче/ Чернигове. А вам надо выплаты вернуть. Не на часi...
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:10
Це для вас відкриття? Головне до влади їх не обирати
Овоч. Підозрюю, ви й за нього голосували у свій час.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:14
у вас с головой не в порядке? На момент сдачи Крыма овощ был в бегах. А сдал его Турчинов, замещавший овоща. У ПАП к Турчинову за Крым вопросов не возникло, значит так и было задумано. Только порохоботы не любят об этом говорить. Потому что у самих рожа в зеркале кривая.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
стосовно постійних звинувачень у зраді в бік влади:
більшість людей нехоче прийняти факт що деокупація у стилі WW2 нам не світить в силу багатьох причин. тому вам і їм зручніше сказати "Зеленський зрадник, нехоче деокупувати Херсон до пятниці, маючи тисячі танків і мільйонне військо біля Миколаїва". Можливо він і зрадник але реальність від того не стане іншою.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:21
Може у вас "не в порядке". Вся здача була повністю спланована і підготовлена за овоча. Хто б не був тоді на місці Турчинова - нічого вдіяти вже було неможливо, можна було зробити тільки гірше - втратити ще більше тиреторії. Хто розказує протилежне, (що вмер би там) ідіот.
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:26
1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.
2. Чалый всё время повторяет: "Пока ничего не понятно", обсуждать нечего. Правда, всё же обсуждать продолжает.
3. Аргумент о том, что перемирие позволит РФ подтянуть резервы, перегруппировать войска и т.д. довольно слабый. РФ сможет подтянуть только то, что у них уже есть.
В то же время мы сможем получить и освоить новые крайне необходимые нам вооружения, обучить с помощью Англии и США наших военных. Ну и, так же, как РФ, произвести перегруппировку наших войск, дать отдохнуть хоть немного нашим бойцам, обустроить, где надо, оборонительные рубежи, а где надо, подготовиться к контрнаступлению.
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