slonomag написав:

konstantin kirovograd написав: Почему тогда я должен---вот что в голове у человека когда он оглядывается вокруг. Почему тогда я должен---вот что в голове у человека когда он оглядывается вокруг.

Да ну может все не так плохо, все-таки много людей добровольно донатит, и не против отдать долг Родине, просто не путем беганья с автоматом. Ввели бы еще в марте как я писал какой-то альтернативный вариант службы, типа занимайся чем хочешь, только 500уе в месяц дай на армию и все, не было бы вопросов. Выехало бы 3 миллиона заробитчан, платили бы спокойно по 1.5 лярда уе в месяц (3 ляма * 500уе) и всем было бы выгодно. Сколько сейчас дефицит бюджета, 5 лярдов в месяц вроде говорили? Причем часть из этого дефицита расходуется как раз на эти несколько миллионов чуваков которые еще успели сбегать за какими-то пособиями, гуманитаркой и тд. 1/3 дефицита можно было бы спокойно покрыть, просто надо было 1 раз сесть и грамотно прописать условия, как выезжать, кому, какие условия перевода денег и тд. Потратить на это 1 неделю и потом радоваться результатом.П.С. Даже Арестович примерно об этом говорил еще в начале мая, типа не ссыте, сейчас чето придумаем. Но воз и ныне там.