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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:49
maxprofit написав:
Вже за 5 місяців можна було б добудовувати перший підземний патронний / снарядний завод десь під Чопом чи Береговим !
Такий завод теоретично можна і в Польщі побудувати, якщо домовитись, а потім ніби то купувати набої у себе ж.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:56
_hunter
Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...
В условиях войны и не то бывает.
В демократической Англии в "ту" войну была карточная система, в США было интернирование (в Англии, кажется, тоже но, возможно, ошибаюсь).
Война всё же явно нестандартная ситуация.
Важнее, рассматриваются ли всякие отклонения от демократических процедур и принципов как временные, экстремальные, необходимые на время войны или как "идеологические верные", обусловленные "менталитетом нации", необходимостью "постоянной борьбы" с чем-нибудь или за что-нибудь. Вот во втором случае опасность есть.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:58
ЛАД написав: slonomag написав: konstantin kirovograd написав:
Почему тогда я должен---вот что в голове у человека когда он оглядывается вокруг.
Да ну может все не так плохо, все-таки много людей добровольно донатит, и не против отдать долг Родине, просто не путем беганья с автоматом. Ввели бы еще в марте как я писал какой-то альтернативный вариант службы, типа занимайся чем хочешь, только 500уе в месяц дай на армию и все, не было бы вопросов. Выехало бы 3 миллиона заробитчан, платили бы спокойно по 1.5 лярда уе в месяц (3 ляма * 500уе) и всем было бы выгодно. Сколько сейчас дефицит бюджета, 5 лярдов в месяц вроде говорили? Причем часть из этого дефицита расходуется как раз на эти несколько миллионов чуваков которые еще успели сбегать за какими-то пособиями, гуманитаркой и тд. 1/3 дефицита можно было бы спокойно покрыть, просто надо было 1 раз сесть и грамотно прописать условия, как выезжать, кому, какие условия перевода денег и тд. Потратить на это 1 неделю и потом радоваться результатом.
П.С. Даже Арестович примерно об этом говорил еще в начале мая, типа не ссыте, сейчас чето придумаем. Но воз и ныне там.
1. Нет никаких гарантий, что выехавшие будут перечислять эти 500 долларов.
2. "много людей добровольно донатит" - по словам волонтёрских фондов суммы донатов от месяца к месяцу заметно уменьшаются. Так понимаю, у людей элементарно заканчиваются деньги.
3. Гуманитарки тоже заметно ухудшаются как количественно, так и качественно.
1. Вы как vitalian
, вот прям вообще невозможно никак и никогда таким образом составить закон чтобы сделать это обязательным. И вот прям все 100% такие конченные мудаки что только дай им выехать и все, гори оно огнем, квартира, дача и тд. Ну вот не верю я что это прям вообще никак невозможно организовать на уровне государства. Да, пускай 10% окажется мудаками, остальные 90% будут работать, пересылать денежку и когда война кончится спокойно вернутся в страну.
2. Ну так работал бы пункт 1 и не было бы этой проблемы.
3. Половина пользователей гуманитарки просто исчезли бы если бы работал пункт 1.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:02
vitaliian написав:
если бы такая подготовка была, об этом было бы известно как минимум иностранным разведкам. У вас бредовые галюцинации. Никто не думал что майдан приведет к краху власти овоща, иначе сбежать можно было бы в 1й день (или хотя бы с 1й жертвой).
Підготовка з боку РФ була, між Турчиновим і Зеленським різниця в наявності компетентною розвідувальної інформації, яка була проігнорована.
Порохоботи просто пригадали зелебобікам бездоказовий трьоп, от ми б, на вашому місці..
Ну от ви опинились на своєму, набагато більш зручнішому, і що? Хоча це не на часі, як модно казати, але хотілось би вибачень, хоча б перед тими, хто тоді сидів через хаоробливу порохоманію найвеличнішого, а зараз захищають Батьківщину. Ну і за шашлики, перед тими, хто повірив і загинув.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:03
_hunter написав:
.............
>>> Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости.
Вот этой фразы я вообще не понял: человек с каждой ЗП отдает "страхивку" на "безработье" -- как раз для того, чтобі ЦЗ ему работу искал "если что". А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
-- так, может, пусть Фонд выплаты вернет?..
Ну, вообще-то, соцстрах у нас платит не работник, а предприниматель.
И во всех странах есть ограничения на получение пособия по времени, а часто, и по числу предложений.
И опять же, в условиях войны потребности в различных профессиях резко меняются.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:09
slonomag написав:
...........
1. Вы как vitalian
, вот прям вообще невозможно никак и никогда таким образом составить закон чтобы сделать это обязательным. И вот прям все 100% такие конченные мудаки что только дай им выехать и все, гори оно огнем, квартира, дача и тд. Ну вот не верю я что это прям вообще никак невозможно организовать на уровне государства. Да, пускай 10% окажется мудаками, остальные 90% будут работать, пересылать денежку и когда война кончится спокойно вернутся в страну.
2. Ну так работал бы пункт 1 и не было бы этой проблемы.
3. Половина пользователей гуманитарки просто исчезли бы если бы работал пункт 1.
Вы большой оптимист.
Рад за Вас.
Но, к сожалению, жизнь показывает, что оптимисты обычно ошибаются в своих ожиданиях.
После отступления орков от Киева многие надеялись на быструю победу за "одну-две недели" (честно говоря, я тоже, правда не за 2 недели, но всё же быстрее
).
Реальность оказалась далека от ожиданий.
Закон у нас далеко не всегда обязателен даже внутри страны, а уж, тем более, для людей, выехавших за границу.
Там тоже не текут молочные реки с кисельными берегами, денег у людей тоже не хватает и отсылать 500 долларов в месяц далеко не все могут себе с лёгкостью позволить. А те, кто может, вряд ли "90% ... когда война кончится спокойно вернутся в страну". А те, кто не может, если будет наказание за невыплату Ваших 500 долл., не вернутся тем более.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:22
lapay написав:
........
Ну і за шашлики, перед тими, хто повірив і загинув.
Якби не було "шашликів" чи в це б не повірили, було б менше загиблих?
Чи просто більше паніки та виїхавших за кордон?
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:24
ЛАД написав:
После отступления орков от Киева многие надеялись на быструю победу за "одну-две недели" (честно говоря, я тоже, правда не за 2 недели, но всё же быстрее ).
Не знаю кто надеялся на 1-2 недели, я слушал обстрелы в районе Васильевки (я в 50км, в Запорожье) и ощущения что все вот-вот кончится че-то не возникало. Поэтому и отправил семью за границу.
Ну может да, мой круг общения итишников с зп в 3-5к уе накладывает отпечаток - из них 98% я уверен платили бы по 500уе в месяц и не ныли что их обдирают или что-то такое. Мб в других сферах % будет ниже.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:49
slonomag написав:
Вы как vitalian, вот прям вообще невозможно никак и никогда таким образом составить закон чтобы сделать это обязательным. И вот прям все 100% такие конченные мудаки что только дай им выехать и все, гори оно огнем, квартира, дача и тд
можно придумать любые законы, но зеля таким образом хочет сохранить баланс прав обязанностей и справедливости. Или как ему объяснить народу, почему половина в окопах, а другая половина - в кафешках на курортах средиземноморья? Одни лохи а другие хозяева жизни? Какая мотивация тогда воевать со статусом "лох"? А если не будет хватать людей в ВСУ военкомы будут по заграницам военнообязанных ловить?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 18 лип, 2022 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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