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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1711171217131714
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:50

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.............
>>> Не хотите работать - не становитесь на учёт в центры занятости.
Вот этой фразы я вообще не понял: человек с каждой ЗП отдает "страхивку" на "безработье" -- как раз для того, чтобі ЦЗ ему работу искал "если что". А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен? :shock: -- так, может, пусть Фонд выплаты вернет?..

Ну, вообще-то, соцстрах у нас платит не работник, а предприниматель.
И во всех странах есть ограничения на получение пособия по времени, а часто, и по числу предложений.
И опять же, в условиях войны потребности в различных профессиях резко меняются.


ви неправі, страховку на випадок безробіття платить і працівник зі своєї брутто зп, вона включена в єсв. колись було окремо пенсійний, соцстрах і безробіття, зараз це єдиний платіж. потім його якось ділять. але навіть якщо б тільки роботодавець, то що він дарма платив? з таким же успіхом можна і пенсії відмінити, там теж основний платіж від роботодавця. відмінити вам пенсію? військовий стан же і бабла немає.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 13:53

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Вы как vitalian, вот прям вообще невозможно никак и никогда таким образом составить закон чтобы сделать это обязательным. И вот прям все 100% такие конченные мудаки что только дай им выехать и все, гори оно огнем, квартира, дача и тд
можно придумать любые законы, но зеля таким образом хочет сохранить справедливость, как ему объяснять народу почему половина в окопах а другая половина в кафе на курортах средиземноморья? Одни лохи а другие хозяева жизни? Какая мотивация тогда воевать со статусом "лох"?


справедливість, кажете? кошового і подібних (ч)удаків ця справедливість теж стосується чи ця ваша "справедливість" якась вибіркова? і є неприкасаємі?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:04

  wild.tomcat написав:справедливість, кажете? кошового і подібних (ч)удаків ця справедливість теж стосується чи ця ваша "справедливість" якась вибіркова? і є неприкасаємі?
"у васи есть мороженное, а у меня нет". Это зависть и обида. Детские эмоции. Думайте о тех кто в окопах, в плену и в могилах. Полегчает.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:в кафешках на курортах средиземноморья?

Пахать на заводе в Польше 12/6 чтобы заработать 2к евро которых хватит чтобы скинуть 500уе военного налога (назовем это так) и еще что-то осталось на аренду + еду = гулять по кафешкам? Ну такое, сомнительное утверждение...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:17

  vitaliian написав:
  wild.tomcat написав:справедливість, кажете? кошового і подібних (ч)удаків ця справедливість теж стосується чи ця ваша "справедливість" якась вибіркова? і є неприкасаємі?
"у васи есть мороженное, а у меня нет". Это зависть и обида. Детские эмоции. Думайте о тех кто в окопах, в плену и в могилах. Полегчает.


я думаю в цілому, як би воно і насправді і мало бути. а вашу логіку не тільки ж мені порадити можна, так же ж? то що, там теж "Это зависть и обида. Детские эмоции"? що хтось там, а хтось десь в іншому місці? знову вибірковість?
пс як ви легко все перекручуєте з ніг на голову.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? \\\

Ну так раньше думать нужно было -- когда взносы от "профессиональный паризмахер конских хвостов" брали. А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи" :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:25

  _hunter написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? \\\

Ну так раньше думать нужно было -- когда взносы от "профессиональный паризмахер конских хвостов" брали. А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи" :shock:

согласен, получается человек мог себе на валютный счет откладывать и потом воспользоваться этим "гаманцем", а не просить сейчас дать то, что по закону было твоё.

Человек всю жизнь работал, платил налоги, под пенсию лишился работы, с хроническими заболеваниями работу человеку в возрасте найти не просто по специальности, и тут ему - иди носи кирпич.
Востаннє редагувалось Примат в Пон 18 лип, 2022 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:27

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне смешные статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".


Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)

Вот дурачок, при чем тут сталин?
Я достаточно пожил и поработал на Западе , чтобы судить о его реальных проблемах.
Идите-ка в игнор и заканчивайте оффтопить.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:31

  _hunter написав:А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи"
я вообще удивляюсь что до сих пор пенсии платят. Хотелки это прекрасно, но под них ещё нужны возможности бюджета. Система с хвостами работала сносно в мирное время. Думаете те, у кого в военное время машину сожгли, получат свою страховку по каско?
  slonomag написав:
  vitaliian написав:в кафешках на курортах средиземноморья?

Пахать на заводе в Польше 12/6 чтобы заработать 2к евро которых хватит чтобы скинуть 500уе военного налога (назовем это так) и еще что-то осталось на аренду + еду = гулять по кафешкам? Ну такое, сомнительное утверждение...
про кафешки я образно, можно другие примеры подставлять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:37

  ЛАД написав:1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.

щось здається, що "мировой голод" це останнє, про що мала б думати україна в теперішній ситуації якщо взагалі має про це думати.
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