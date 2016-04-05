wild.tomcat написав:справедливість, кажете? кошового і подібних (ч)удаків ця справедливість теж стосується чи ця ваша "справедливість" якась вибіркова? і є неприкасаємі?
"у васи есть мороженное, а у меня нет". Это зависть и обида. Детские эмоции. Думайте о тех кто в окопах, в плену и в могилах. Полегчает.
я думаю в цілому, як би воно і насправді і мало бути. а вашу логіку не тільки ж мені порадити можна, так же ж? то що, там теж "Это зависть и обида. Детские эмоции"? що хтось там, а хтось десь в іншому місці? знову вибірковість? пс як ви легко все перекручуєте з ніг на голову.
_hunter написав:А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи"
я вообще удивляюсь что до сих пор пенсии платят. Хотелки это прекрасно, но под них ещё нужны возможности бюджета. Система с хвостами работала сносно в мирное время. Думаете те, у кого в военное время машину сожгли, получат свою страховку по каско?
slonomag написав:
vitaliian написав:в кафешках на курортах средиземноморья?
Пахать на заводе в Польше 12/6 чтобы заработать 2к евро которых хватит чтобы скинуть 500уе военного налога (назовем это так) и еще что-то осталось на аренду + еду = гулять по кафешкам? Ну такое, сомнительное утверждение...
про кафешки я образно, можно другие примеры подставлять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.
щось здається, що "мировой голод" це останнє, про що мала б думати україна в теперішній ситуації якщо взагалі має про це думати.
_hunter написав:А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи"
я вообще удивляюсь что до сих пор пенсии платят. Хотелки это прекрасно, но под них ещё нужны возможности бюджета. Система с хвостами работала сносно в мирное время. \\\
Я, собственно, ровно про это же и говорю: начинается это со "страхивка тебе больше не положенна", плавно переходит в "работаешь бюджетником и хочешь получать хоть какую-то ЗП (деньгами)? -- не, ну время сейчас сложное -- нэ на часи -- давай мы тебе, лучше, трудодни запишем?". И со временем превращается "какие-еще-такие комерсы? -- все в колхоз!"
_hunter Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...
В условиях войны и не то бывает. В демократической Англии в "ту" войну была карточная система, в США было интернирование (в Англии, кажется, тоже но, возможно, ошибаюсь). Война всё же явно нестандартная ситуация. Важнее, рассматриваются ли всякие отклонения от демократических процедур и принципов как временные, экстремальные, необходимые на время войны или как "идеологические верные", обусловленные "менталитетом нации", необходимостью "постоянной борьбы" с чем-нибудь или за что-нибудь. Вот во втором случае опасность есть.
Выпускник юридического факультета Римского университета, итальянский ученый Джорджо Агамбен в своей работе "Homo sacer. Чрезвычайное положение" указал на то, что чрезвычайное положение, теория которого была сформирована в целостном виде немецким юристом, ученым и политиком времен Веймарской республики и национал-социалистической диктатуры в Германии Карлом Шмиттом, из временной и исключительной меры в прошлом все более и более стремится стать управленческой технологией в современной политике, когда закон действует лишь в части приостановления собственных норм, что приводит к тому, что символом современной ситуации становится концентрационный лагерь: https://cyberleninka.ru/article/n/teori ... ben/viewer
_hunter написав:Я, собственно, ровно про это же и говорю: начинается это со "страхивка тебе больше не положенна", плавно переходит в "работаешь бюджетником и хочешь получать хоть какую-то ЗП (деньгами)? -- не, ну время сейчас сложное -- нэ на часи -- давай мы тебе, лучше, трудодни запишем?". И со временем превращается "какие-еще-такие комерсы? -- все в колхоз!"
есть другой вариант идёте в всу там от 30к в тылу и 100к на передке платят. Жизнь в целом несправедлива и искать справедливость - мартышкин труд. Война это тысячекратное усиление несправедливости. Почему одних убили (например в Буче/Мариуполе) а другие сидят на халяву в Европах, одним сожгли авто а другие привезли себе 3 бляхи за 6 копеек и бесплатно расстаможили их. На эти вопросы нет ответа. Задавать их себе это загонять себя в когнитивный тупик.
Был сегодня на анапском кладбище. Под погибших военнослужащих в спецоперации выделен отдельный участок. Плюс местами свежие могилы с флагами ВДВ и военной разведки с летучей мышью (в Анапе стоит десантная часть). Навскидку - около 15-20 могил.
Город - 100 тысяч населения. Если экстраполировать на население страны, выходит, что таких свежих могил по стране - где-то 22-25 тысяч. Примерно.