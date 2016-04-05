RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17121713171417151716>
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:17

  vitaliian написав:
  wild.tomcat написав:справедливість, кажете? кошового і подібних (ч)удаків ця справедливість теж стосується чи ця ваша "справедливість" якась вибіркова? і є неприкасаємі?
"у васи есть мороженное, а у меня нет". Это зависть и обида. Детские эмоции. Думайте о тех кто в окопах, в плену и в могилах. Полегчает.


я думаю в цілому, як би воно і насправді і мало бути. а вашу логіку не тільки ж мені порадити можна, так же ж? то що, там теж "Это зависть и обида. Детские эмоции"? що хтось там, а хтось десь в іншому місці? знову вибірковість?
пс як ви легко все перекручуєте з ніг на голову.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:21

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? \\\

Ну так раньше думать нужно было -- когда взносы от "профессиональный паризмахер конских хвостов" брали. А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи" :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:25

  _hunter написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:А тут, "вдруг", выясняется что работу он сам искать должен?
допустим вы профессиональный паризмахер конских хвостов, как прикажете государству вас трудоустраивать, если ему такие специалисты не нужны? \\\

Ну так раньше думать нужно было -- когда взносы от "профессиональный паризмахер конских хвостов" брали. А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи" :shock:

согласен, получается человек мог себе на валютный счет откладывать и потом воспользоваться этим "гаманцем", а не просить сейчас дать то, что по закону было твоё.

Человек всю жизнь работал, платил налоги, под пенсию лишился работы, с хроническими заболеваниями работу человеку в возрасте найти не просто по специальности, и тут ему - иди носи кирпич.
Востаннє редагувалось Примат в Пон 18 лип, 2022 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
Повідомлень: 161
З нами з: 09.12.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:27

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав:"общество равных возможностей" всё же больше пропаганда, чем реальность.
Посты rkjz и otg напоминают мне смешные статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".


Это хорошо, что вы сталина помните.
"Сталина на вас не хватает" (с)


Я достаточно пожил и поработал на Западе , чтобы судить о его реальных проблемах.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18824
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:31

  _hunter написав:А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи"
я вообще удивляюсь что до сих пор пенсии платят. Хотелки это прекрасно, но под них ещё нужны возможности бюджета. Система с хвостами работала сносно в мирное время. Думаете те, у кого в военное время машину сожгли, получат свою страховку по каско?
  slonomag написав:
  vitaliian написав:в кафешках на курортах средиземноморья?

Пахать на заводе в Польше 12/6 чтобы заработать 2к евро которых хватит чтобы скинуть 500уе военного налога (назовем это так) и еще что-то осталось на аренду + еду = гулять по кафешкам? Ну такое, сомнительное утверждение...
про кафешки я образно, можно другие примеры подставлять.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 14:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:37

  ЛАД написав:1. Вывоз укр. зерна таки острая необходимость. Если Пу удастся организовать "мировой голод", то это приведёт к массовой миграции из голодающих стран и соответственно, огромным расходам для США и Европы. В добавок к энергетическим проблемам это может уменьшить возможность помощи нам.

щось здається, що "мировой голод" це останнє, про що мала б думати україна в теперішній ситуації якщо взагалі має про це думати.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 14:54

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А та как деньги брать -- так "нужны", а положенную по закону страхивку платить -- "не на часи"
я вообще удивляюсь что до сих пор пенсии платят. Хотелки это прекрасно, но под них ещё нужны возможности бюджета. Система с хвостами работала сносно в мирное время. \\\

Я, собственно, ровно про это же и говорю: начинается это со "страхивка тебе больше не положенна", плавно переходит в "работаешь бюджетником и хочешь получать хоть какую-то ЗП (деньгами)? -- не, ну время сейчас сложное -- нэ на часи -- давай мы тебе, лучше, трудодни запишем?". И со временем превращается "какие-еще-такие комерсы? -- все в колхоз!" :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:07

  ЛАД написав:
_hunter
Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...

В условиях войны и не то бывает.
В демократической Англии в "ту" войну была карточная система, в США было интернирование (в Англии, кажется, тоже но, возможно, ошибаюсь).
Война всё же явно нестандартная ситуация.
Важнее, рассматриваются ли всякие отклонения от демократических процедур и принципов как временные, экстремальные, необходимые на время войны или как "идеологические верные", обусловленные "менталитетом нации", необходимостью "постоянной борьбы" с чем-нибудь или за что-нибудь. Вот во втором случае опасность есть.

Выпускник юридического факультета Римского университета, итальянский ученый Джорджо Агамбен в своей работе "Homo sacer. Чрезвычайное положение" указал на то, что чрезвычайное положение, теория которого была сформирована в целостном виде немецким юристом, ученым и политиком времен Веймарской республики и национал-социалистической диктатуры в Германии Карлом Шмиттом, из временной и исключительной меры в прошлом все более и более стремится стать управленческой технологией в современной политике, когда закон действует лишь в части приостановления собственных норм, что приводит к тому, что символом современной ситуации становится концентрационный лагерь:
https://cyberleninka.ru/article/n/teori ... ben/viewer

Одним из участившихся проявлений злоупотребления политиками чрезвычайщиной, которая сужает или приостанавливает действие права, считает Агамбен и карантинные меры в условиях COVID-19:
https://www.dekoder.org/ru/article/pand ... od-molchat
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 18 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 3 разів.
Igneus
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:10

  _hunter написав:Я, собственно, ровно про это же и говорю: начинается это со "страхивка тебе больше не положенна", плавно переходит в "работаешь бюджетником и хочешь получать хоть какую-то ЗП (деньгами)? -- не, ну время сейчас сложное -- нэ на часи -- давай мы тебе, лучше, трудодни запишем?". И со временем превращается "какие-еще-такие комерсы? -- все в колхоз!"
есть другой вариант идёте в всу там от 30к в тылу и 100к на передке платят. Жизнь в целом несправедлива и искать справедливость - мартышкин труд. Война это тысячекратное усиление несправедливости. Почему одних убили (например в Буче/Мариуполе) а другие сидят на халяву в Европах, одним сожгли авто а другие привезли себе 3 бляхи за 6 копеек и бесплатно расстаможили их. На эти вопросы нет ответа. Задавать их себе это загонять себя в когнитивный тупик.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 15:17

Был сегодня на анапском кладбище. Под погибших военнослужащих в спецоперации выделен отдельный участок. Плюс местами свежие могилы с флагами ВДВ и военной разведки с летучей мышью (в Анапе стоит десантная часть). Навскидку - около 15-20 могил.

Город - 100 тысяч населения. Если экстраполировать на население страны, выходит, что таких свежих могил по стране - где-то 22-25 тысяч. Примерно.

Но потерь нет.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3777
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17121713171417151716>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (128)
18.07.2022 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.