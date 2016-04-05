ЛАД написав:

_hunter

Ну так гулагов на пару с морами и в ск нет. А вот привлечение временно безработных к "общественно-полезным работам" за минималку вместо страховых выплат -- уже узаконили...

В условиях войны и не то бывает.В демократической Англии в "ту" войну была карточная система, в США было интернирование (в Англии, кажется, тоже но, возможно, ошибаюсь).Война всё же явно нестандартная ситуация.Важнее, рассматриваются ли всякие отклонения от демократических процедур и принципов как временные, экстремальные, необходимые на время войны или как "идеологические верные", обусловленные "менталитетом нации", необходимостью "постоянной борьбы" с чем-нибудь или за что-нибудь. Вот во втором случае опасность есть.