Додано: Пон 18 лип, 2022 15:43

Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.

коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст

ни одного

У жовтні 2021 року на полігоні «Алібей» відбувся черговий етап випробувань РСЗВ «Вільха-М». Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах

Украинский ракетный комплекс Стугна-П не менее эффективен, чем американские Джавелины, при более низкой стоимости, — об этом идет речь в статье журналиста Forbes Дэвида Экса.



Журналист пишет, что у ВСУ всего 47 установок Javelin из США плюс неизвестное количество, которое пообещала Эстония, и несколько сотен ракет. При этом «украинская Стугна-П представляется не менее опасной, чем Джавелин мирового уровня, и более дешевой».



В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.

уже

требованием

Вы меня удивили. При таком подходе не понимаю смысл Ваших постов на форуме.Или Ваши посты уже просто "плач Ярославны"?Ну, будем считать, что это просто плохое настроение.Обещал ответить подробнее. Выполняю.Очень прошу не обижаться, но Вы выступаете в роли "полезного идиота".Ещё раз, пожалуйста, не обижайтесь, настоящим идиотом я Вас не считаю, поэтому обращаюсь именно к Вам. Тут есть и просто идиоты (не хочу и не буду предполагать худшие варианты - предательство и работу на врага).Наша беда в том, что у власти как в государстве, так и особенно в идеологии люди достаточно слабо подготовленные и практически исключительно с гуманитарным образованием. Или просто не очень образованные. Имею ввиду не только сегодняшних. Это происходит достаточно давно.Если помните я уже давно и на валютной, и на политветке писал об опасности деиндустриализации страны. Мне в ответ рассказывали о "великой с/х державе и про "садок вишневий коло хати".Не может быть сильной оборонной промышленности при отсутствии или слабой промышленности вообще.Надеюсь, Вы не станете утверждать, что промышленность Украины сумел развалить Зе за 2,5 года.Я тут писал на примере 2 видов вооружений о том, что они до сих пор не освоены по вполне объективным причинам. Посты были подробные, со ссылками на источники информации, в т.ч. и на разработчиков. Не быловозражения и опровержения моих аргументов.Посмотрите историю создания и реальной поставки в армию новых видов оружия в любой стране мира - хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть на Западе. Всё это занимает годы для мало-мальски сложной продукции.Поэтому разговоры о "1000 ракет" уровня "Ольхи" выглядят не совсем серьёзно. Тем более, что продолжались работы над "Ольхой-М", испытания которой проводились на протяжение 2019-2020 годов. Да и позже:(из укр. Вики).Смысл вооружать армию "Ольхой", когда на подходе видимо более совершенная/дальнобойная "Ольха-М".Я уж промолчу о том, насколько хватило бы этой 1000 ракет при полном залпе 12 ракет за 48 секунд.Что касается "Стугны".Не знаю, сколько было поставлено в 2019-21 гг., наверное, что-то поставлялось, но не нашёл. Но сколько их надо при такой эффективности? Это количествозначительно превышает количество танков в росс. армии вторжения.Вы постоянно упрекаете Зе в недостаточной подготовке к войне (точнее, даже в срыве подготовки). Поймите, подготовка к войне ведется не 2-3 года и даже не 5-6 лет.Наш противник готовился к войне минимум 15 лет. При значительно больших как финансовых, так и промышленных ресурсах. Что говорить, если даже танковые стволы у нас не изготовлялись и были проблемы у з-да Малышева с выполнением экспортного заказа, когда Россия отказалась их поставлять (сейчас уж не помню, как тогда решили проблему).Никакие усилия Зеленского на посту президента не позволили бы заметно лучше подготовиться к войне. Без поддержки Запада у нас был гарантированный проигрыш. Посмотрите, сколько тысяч снарядов, сотен арторудий нам поставили. Могли бы бы мы сами произвести эти количества за 2,5 года при фактически отсутствующей промышленности? Да ни в жизнь! И при этом всё время сообщают о сильной нехватке как орудий, так и снарядов.У нас только недавно сообщили о вроде бы готовности производить орудийные стволы и установке линии по их производству. Не знаю о мощности этой линии. Но в РФ такое производство давно налажено.Ещё пример с самолётами.Строить свои? Антонов никогда не занимался разработкой истребителей.Что получается, когда КБ начинает заниматься тем, чего никогда не делало, хорошо показал пример Суперджета, разработкой которого занимался Сухой. Что-то вышло, но долго и не так, чтобы очень хорошо.Закупать импортные? Можно. Но очень дорого и создать ВВС способные противостоять российским вряд ли удастся (по количеству).Сегодня слишком много фейков о "срыве подготовки к войне", "срыве ракетной программы", разминировании Чонгара. Но, заметьте, ни один серьёзный комментатор не рискнул твёрдо утверждать о разминировании. Даже Турчинов, с которого начались эти разговоры, не привёл никаких доказательств и не стал доказывать, что разминирование действительно было.О Ермаке и Платц я уже писал. Не буду доказывать, что Ермак белый и пушистый. Но так, как выступила Платц, - это просто оговор. С тем же успехом она могла назвать росс. агентом меня, Вас, Зеленского. Да кого угодно! Фактов она не привела. Обратилась к Байдену спроверки ЦРУ, др. разведорганами США.Требовать такое она имеет право. Но надо ли было это делать публично? Письмо Байдену она могла направить обычной почтой без поднятия шумихи. Возникают большие сомнения в том, что ей нужно установление истины, а не какие-то политдивиденды. Тем более, в преддверии скорых выборов.О предупреждениях Запада.А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.Ещё об учёте реальности.Тут в последнее время начали часто писать о "подземных оборонных заводах". Интересно, пишущие себе представляют стоимость таких заводов? Украина (да и любая страна мира) потянет такие расходы? Даже не говоря о том, что такой завод легко уничтожить на последних стадиях строительства и уничтожение будет стоить гораздо меньше, чем стоимость строительства.Ещё раз.Без поддержки Запада никакая наша подготовка серьёзной практической пользы не принесла бы. Несмотря на героизм и мотивированность наших бойцов поражение в войне было бы неизбежно. Наверняка не так быстро, как мечтал Путин, но и 4 месяца мы сопротивляться не смогли бы. Воевать лопатами, как писал Кулеба, звучит патриотично, но нереально.Сегодняшний политсрач, очень усилившийся в последнее время (причём не со стороны Порошенко, а со стороны "порохоботов", Порошенко ведёт себя достаточно достойно) объективно работает только на руку врагу. Как на международной арене, так и для внутриросс. пропаганды. И, тем более, внутри Украины.Объективно мы значительно слабее РФ. И ещё долго будем слабее.