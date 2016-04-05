Додано: Пон 18 лип, 2022 17:20

_hunter написав: А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились... А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...

рабовладельцу нужны рабы. А зачем нас кредитует Европа и США - вопрос неоднозначный, мы (как рабы) им точно не нужны. Есть страны с более дешевой раб силой. И более молодые трудолюбивые нации.а рф наоборот рабы нужны, Зачем они детей с Украины воруют? У них своих социальных сирот около 500 тыс!!! () На кузбасе почти традиция - родить ребенка, завести другого мужа, а ребенка отдать в дет.дом. Или просто отдать (потому что нечем кормить). потом этим детям государство даст кредиты, а тех кто не сможет платить (почти все) отправят на войну.что интересно страдают этим... этнические русские. Кавказцы, татары и другие их народности своих детей не бросают, их берут родственники или соседи.