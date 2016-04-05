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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1713171417151716
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:17

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Я, собственно, ровно про это же и говорю: начинается это со "страхивка тебе больше не положенна", плавно переходит в "работаешь бюджетником и хочешь получать хоть какую-то ЗП (деньгами)? -- не, ну время сейчас сложное -- нэ на часи -- давай мы тебе, лучше, трудодни запишем?". И со временем превращается "какие-еще-такие комерсы? -- все в колхоз!"
есть другой вариант идёте в всу там от 30к в тылу и 100к на передке платят. ///

Отличный вариант. А теперь возвращаемся к моему начальному посылу "главное, чтобы северная корея не получилась" :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:31

  _hunter написав:Отличный вариант. А теперь возвращаемся к моему начальному посылу "главное, чтобы северная корея не получилась
перефразирую свой ответ, если нас будет кредитовать рф - получим северную корею, бесправие, трудовую повинность и все атрибуты банановых республик. Если кредитует ЕС и США им банановая колония с нарушением прав и насилием не нужна. Их электрорат не поймёт ради каких ценностей и идей кредируют очередной Сомали-2. А крысе таких вопросов не задают. Ей вообще никаких не задают. Так что расслабьтесь, насколько это возможно. :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 16:51

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Отличный вариант. А теперь возвращаемся к моему начальному посылу "главное, чтобы северная корея не получилась
перефразирую свой ответ, если нас будет кредитовать рф - получим северную корею, бесправие, трудовую повинность и все атрибуты банановых республик. Если кредитует ЕС и США им банановая колония с нарушением прав и насилием не нужна. Их электрорат не поймёт ради каких ценностей и идей кредируют очередной Сомали-2. \\\

А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:09

https://focus.ua/politics/522517-byl-v- ... orme-video

"Был в разведке": любитель Беларуси нардеп Шевченко пришел в Раду в военной форме

ну сколько можно,они что вообще уже эти выбранные земли не чувтвуют под ногами
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:20

  _hunter написав:А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...
рабовладельцу нужны рабы. А зачем нас кредитует Европа и США - вопрос неоднозначный, мы (как рабы) им точно не нужны. Есть страны с более дешевой раб силой. И более молодые трудолюбивые нации.

а рф наоборот рабы нужны, Зачем они детей с Украины воруют? У них своих социальных сирот около 500 тыс!!! (https://www.asi.org.ru/news/2022/06/01/ ... %EF%BF%BC/) На кузбасе почти традиция - родить ребенка, завести другого мужа, а ребенка отдать в дет.дом. Или просто отдать (потому что нечем кормить). потом этим детям государство даст кредиты, а тех кто не сможет платить (почти все) отправят на войну.

что интересно страдают этим... этнические русские. Кавказцы, татары и другие их народности своих детей не бросают, их берут родственники или соседи.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 18 лип, 2022 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:33

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...
рабовладельцу нужны рабы. А зачем нас кредитует Европа и США - вопрос неоднозначный, мы (как рабы) им точно не нужны. Есть страны с более дешевой раб силой. И более молодые нации.
\\\

Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны. Так и не предлагает никто :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:35

  _hunter написав:Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны.
значит северной кореи здесь не будет. Вас же это беспокоит? Работать будем за 50-100уе но останемся свободными :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны.
значит северной кореи здесь не будет. Вас же это беспокоит? Работать будем за 50-100уе но останемся свободными :D

Т.е. выездные визы, думаете, таки будут? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:56

  _hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают! И вообще не в деньгах счастье, и нам дадут шанс это снова понять.
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