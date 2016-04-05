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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1713171417151716
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:33

  vitaliian написав:
  _hunter написав:А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...
рабовладельцу нужны рабы. А зачем нас кредитует Европа и США - вопрос неоднозначный, мы (как рабы) им точно не нужны. Есть страны с более дешевой раб силой. И более молодые нации.
\\\

Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны. Так и не предлагает никто :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:35

  _hunter написав:Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны.
значит северной кореи здесь не будет. Вас же это беспокоит? Работать будем за 50-100уе но останемся свободными :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Чем дальше -- тем меньше понимаю логику: Ок -- рабы ЕС\ЮС не нужны.
значит северной кореи здесь не будет. Вас же это беспокоит? Работать будем за 50-100уе но останемся свободными :D

Т.е. выездные визы, думаете, таки будут? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:56

  _hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают! И вообще не в деньгах счастье, и нам дадут шанс это снова понять.

сьогодні була неприємна ситуація у Раді:
нардеп Є.Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки.

На що отримав зауваження від колег, що у залі не треба хизуватися військовою формою. Особливо під час війни.

Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся )

https://t.me/blacklampa/6656
Ну вот обидели нардепа. Может он ранимый?



Рашисти передислокували більшість своїх кораблів з бази в Севастополі до Новоросійська. Очікуючи, що демілітаризація російського флоту в Криму може статися доволі швидко за прикладом гркр "Москва"... Кримським окупантам слід пакувати валізи і тікати з півострова, бо вікно можливостей може зачинитись дуже швидко...

@informnapalm

https://t.me/informnapalm/10586
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:12

  Hotab написав:
  Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?

А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає.
(До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість).
От і маємо ..


Складну зах.зброю, як-от хаймарси, показують ліченим кадоам десь у Британіях чи й у США.
Натівський кулемет чи звичайна протитанк.труба -- вчимо на місці.

Перший наш "передовий" місяць (квітень) був найважчий. Голодно, холодно, безводно...
А люди тримались добре.
Потім стало легше -- але й почали пити... :(
Тому й пишу віддавна, що ротації потрібні.

І тому дивує, що ротацій нема, хоч би у теперерішні, добре облаштовані умови.
Частину (слабших і т.п.?) вивезли, але дехто тут вже майже 4міс...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:27

  ЛАД написав:
  Bobua написав:............
Цікавий, до речі, результат голосування за петицію, що просить хоч якось внормувати строки перебування у війську: https://petition.president.gov.ua/petit ... jUT_AZCaJs

Результаты, действительно, удивляют.
Или об этой петиции никто не знает, или никто кроме Успіха не хочет повидаться с семьёй. :)

А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр.
Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет...
От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...

Можливо, і не за їх рахунок.
Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая.
Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен.
Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия. :)


Чому ж не можуть всі... :)
Можуть.
Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених).
Другий млн.
Третій млн.
...
...
Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.
І не було би всілякої тупні, типу мобілок на позиціях, чи алко перед виїздом.
Була би найкраща віддача і ККД. Якраз поки люди не "попливуть". Якраз за перший, найкращий, найякісніший місяць роботи.

Правда, пільги убд треба буде, мабуть, скасувати -- забагато убд ж буде.
Але всі матимуть гроші на опалення. :)
А не так, що всім подавайте субсидії... :(

І будь-яка спроба москвинів будь-коли увійти в Україну перетвориться на дуже гарнюню різанину, коли кожен другий дорослий українець буде убд. This is the point :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених).
Другий млн.
Третій млн.
...

Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.

А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву?
Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн.
Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність?
А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:
"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе.
Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно.
Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/
Ой+
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