_hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают! И вообще не в деньгах счастье, и нам дадут шанс это снова понять.
сьогодні була неприємна ситуація у Раді: нардеп Є.Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки.
На що отримав зауваження від колег, що у залі не треба хизуватися військовою формою. Особливо під час війни.
Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся )
Рашисти передислокували більшість своїх кораблів з бази в Севастополі до Новоросійська. Очікуючи, що демілітаризація російського флоту в Криму може статися доволі швидко за прикладом гркр "Москва"... Кримським окупантам слід пакувати валізи і тікати з півострова, бо вікно можливостей може зачинитись дуже швидко...
Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?
А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає. (До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість). От і маємо ..
Складну зах.зброю, як-от хаймарси, показують ліченим кадоам десь у Британіях чи й у США. Натівський кулемет чи звичайна протитанк.труба -- вчимо на місці.
Перший наш "передовий" місяць (квітень) був найважчий. Голодно, холодно, безводно... А люди тримались добре. Потім стало легше -- але й почали пити... Тому й пишу віддавна, що ротації потрібні.
І тому дивує, що ротацій нема, хоч би у теперерішні, добре облаштовані умови. Частину (слабших і т.п.?) вивезли, але дехто тут вже майже 4міс...
Результаты, действительно, удивляют. Или об этой петиции никто не знает, или никто кроме Успіха не хочет повидаться с семьёй. :)
А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр. Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет... От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...
Можливо, і не за їх рахунок. Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая. Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен. Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия. :)
Чому ж не можуть всі... :) Можуть. Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ... ... Так за рік можна 11млн людей пустити воювати. І не було би всілякої тупні, типу мобілок на позиціях, чи алко перед виїздом. Була би найкраща віддача і ККД. Якраз поки люди не "попливуть". Якраз за перший, найкращий, найякісніший місяць роботи.
Правда, пільги убд треба буде, мабуть, скасувати -- забагато убд ж буде. Але всі матимуть гроші на опалення. :) А не так, що всім подавайте субсидії... :(
І будь-яка спроба москвинів будь-коли увійти в Україну перетвориться на дуже гарнюню різанину, коли кожен другий дорослий українець буде убд. This is the point :)
Bobua написав:Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ...
Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.
А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву? Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн. Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність? А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:
"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/