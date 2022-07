Додано: Пон 18 лип, 2022 19:27

ЛАД написав: Bobua написав: ............

Цікавий, до речі, результат голосування за петицію, що просить хоч якось внормувати строки перебування у війську: https://petition.president.gov.ua/petit ... jUT_AZCaJs ............Цікавий, до речі, результат голосування за петицію, що просить хоч якось внормувати строки перебування у війську:

Результаты, действительно, удивляют.

Или об этой петиции никто не знает, или никто кроме Успіха не хочет повидаться с семьёй. :)



А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр.

Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет...

От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...

Можливо, і не за їх рахунок.

Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая.

Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен.

Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия. :) Результаты, действительно, удивляют.Или об этой петиции никто не знает, или никто кромене хочет повидаться с семьёй. :)Можливо, і не за їх рахунок.Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая.Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен.Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия. :)

Чому ж не можуть всі... :)Можуть.Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених).Другий млн.Третій млн.......Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.І не було би всілякої тупні, типу мобілок на позиціях, чи алко перед виїздом.Була би найкраща віддача і ККД. Якраз поки люди не "попливуть". Якраз за перший, найкращий, найякісніший місяць роботи.Правда, пільги убд треба буде, мабуть, скасувати -- забагато убд ж буде.Але всі матимуть гроші на опалення. :)А не так, що всім подавайте субсидії... :(І будь-яка спроба москвинів будь-коли увійти в Україну перетвориться на дуже гарнюню різанину, коли кожен другий дорослий українець буде убд. This is the point :)