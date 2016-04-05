_hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают! И вообще не в деньгах счастье, и нам дадут шанс это снова понять.
сьогодні була неприємна ситуація у Раді: нардеп Є.Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки.
На що отримав зауваження від колег, що у залі не треба хизуватися військовою формою. Особливо під час війни.
Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся )
Рашисти передислокували більшість своїх кораблів з бази в Севастополі до Новоросійська. Очікуючи, що демілітаризація російського флоту в Криму може статися доволі швидко за прикладом гркр "Москва"... Кримським окупантам слід пакувати валізи і тікати з півострова, бо вікно можливостей може зачинитись дуже швидко...
Bobua написав:То чому трохи сильніші військові обмеження от раптом для багатьох виявились аж такими неприйнятними?
А точно є ця проблема? Мені здається є проблема в гарних кадрах, а не взагалі. Західна зброя часто вимагає знання англ ну хоча б pre-intermediate. Де вони такі у нас? Всі при ділі. А балбеси пропиті безробітні... У них ні фізики (щоб в ССО), ні розуму, щоб щось технологічне в руки дати. Та і психіка у сливорєза часто слабка. Нити починає при перших труднощах. І бухає. (До речі, в ССО теж треба розум , щоб здатний був до навчання, не лише витривалість). От і маємо ..
Складну зах.зброю, як-от хаймарси, показують ліченим кадоам десь у Британіях чи й у США. Натівський кулемет чи звичайна протитанк.труба -- вчимо на місці.
Перший наш "передовий" місяць (квітень) був найважчий. Голодно, холодно, безводно... А люди тримались добре. Потім стало легше -- але й почали пити... Тому й пишу віддавна, що ротації потрібні.
І тому дивує, що ротацій нема, хоч би у теперерішні, добре облаштовані умови. Частину (слабших і т.п.?) вивезли, але дехто тут вже майже 4міс...
Результаты, действительно, удивляют. Или об этой петиции никто не знает, или никто кроме Успіха не хочет повидаться с семьёй. :)
А ще цікавіше читати, що хочуть заморозити ціни газу й електрики на зиму 22-23рр. Навіть не уявляю, як Захід на таке відреагує... Це ж за їхній рахунок хочуть влаштувати банкет... От як вони пояснять своїм "бюргерам", що взимку треба буде тепло вдягатись, а українцям зробимо ціну вчетверо меншу ринкової... "Бо вони бідні"!? А от піти на фронт і заробити собі на опалення -- то чомусь ні...
Можливо, і не за їх рахунок. Учитывая, что промышленность резко сократилась, потребление газа сильно упадёт (и уже упало). Возможно, хватит газа украинской добычи. Эл.-энергии у нас пока хватает, даже на экспорт пустили, а благодаря АЭС эл-энергия довольно дешёвая. Тем не менее, "взимку треба буде тепло вдягатись" не только немецким "бюргерам", но и нашим "пересичным". Наверняка температура в квартирах с центр. отоплением будет поддерживаться заметно ниже привычной. Вот не знаю, как решат вопрос с частными домами - как их заставить уменьшить потребление при замораживании цен. Установить "европейские цены" сегодня невозможно - просто не смогут и не будут платить. "піти на фронт і заробити собі на опалення" могут далеко не все хотя бы потому, что нам не нужна 10-млн армия. :)
Чому ж не можуть всі... :) Можуть. Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ... ... Так за рік можна 11млн людей пустити воювати. І не було би всілякої тупні, типу мобілок на позиціях, чи алко перед виїздом. Була би найкраща віддача і ККД. Якраз поки люди не "попливуть". Якраз за перший, найкращий, найякісніший місяць роботи.
Правда, пільги убд треба буде, мабуть, скасувати -- забагато убд ж буде. Але всі матимуть гроші на опалення. :) А не так, що всім подавайте субсидії... :(
І будь-яка спроба москвинів будь-коли увійти в Україну перетвориться на дуже гарнюню різанину, коли кожен другий дорослий українець буде убд. This is the point :)
Bobua написав:Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ...
Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.
А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву? Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн. Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність? А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:
"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/
_hunter написав:А им это точно вот прямо очень сильно интересно? -- потому как микро-скандальчики с детским трудом на кобальтовых рудниках да ябло-фабриках -- вроде как ничем закончились...
рабовладельцу нужны рабы. А зачем нас кредитует Европа и США - вопрос неоднозначный, мы (как рабы) им точно не нужны. Есть страны с более дешевой раб силой. И более молодые трудолюбивые нации.
Минус 50 тысяч орков (убитые + раненные), тысячи утилизированной военной техники, корабли, танки, самолеты, вертолеты, бтры, зенитки... тысячи утилизированных крылатых ракет, тысячи тонн боеприпасов... на сумму по скромным оценкам уже в 50-100 млрд долларов с обеих сторон (советского наследния), за это запад заплатил максимум 15 млрд (пол часа времени ВВП всего Запада). При этом США вообще в жирном плюсе как экспортер енергоносителей. Неплохой бизнес.
А еще под триллион заблокированных активов в виде долларов и евро, олигархов. Деньги, которые лежат и которыми нельзя пользоваться - это убыток от простоя.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 18 лип, 2022 20:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", - сказал Кириллов.
І що?
Як "що"?
Там же у заголовку повідомлення чітко вказано "що" - "Вони реально пришлепкуваті". Тобто б'ють дно глибше і глибше.
detroytred написав:МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Заявленной целью проекта является изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Aedes. В соответствии с техническим заданием, вирусный препарат был наработан институтом в Киеве и доставлен в США для проведения полевых аэробиологических исследований", - сказал Кириллов.
І що?
Як "що"?
Там же у заголовку повідомлення чітко вказано "що" - "Вони реально пришлепкуваті". Тобто б'ють дно глибше і глибше.
Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
Вы меня удивили. При таком подходе не понимаю смысл Ваших постов на форуме. Или Ваши посты уже просто "плач Ярославны"? Ну, будем считать, что это просто плохое настроение.
Державі нанесена величезна шкода, тому думаю, все закінчиться не перемогою, а замороженням конфлікту. Щось повернути вдасться можливо, але далеко не все. Втрачені території на довго загрузнуть в окупації.
ЛАД написав:Поэтому разговоры о "1000 ракет" уровня "Ольхи" выглядят не совсем серьёзно.
Думаєте, нам Хаймарсів багато дали? прямо кілька тисяч? Ага. Пару сотень в кращому випадку, а можливо і менше сотні, але от бачите, як вони порішали.
ЛАД написав:(из укр. Вики). Смысл вооружать армию "Ольхой", когда на подходе видимо более совершенная/дальнобойная "Ольха-М".
У простої Вільхи 250 кг вибухівки (це половина Іскандера) і 70 км дальності (у Хаймарсів, які нам дуже допомогли, близько 100 кг вибухівки і ті ж 70 км). У вільхи-М 170 кг і до 200 км відповідно, так що потрібно все.
ЛАД написав:Я уж промолчу о том, насколько хватило бы этой 1000 ракет при полном залпе 12 ракет за 48 секунд.
Це точні ракети, там не потрібно по площах вивалювати цілий пакет. По одній-дві на ціль достатньо.
ЛАД написав: Что касается "Стугны".
Украинский ракетный комплекс Стугна-П не менее эффективен, чем американские Джавелины, при более низкой стоимости, — об этом идет речь в статье журналиста Forbes Дэвида Экса.
Журналист пишет, что у ВСУ всего 47 установок Javelin из США плюс неизвестное количество, которое пообещала Эстония, и несколько сотен ракет. При этом «украинская Стугна-П представляется не менее опасной, чем Джавелин мирового уровня, и более дешевой».
В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.
Такої зброї забагато не буває. Якщо багато, то можна валити по всьому, що ворушиться. А так - бережуть ракети для танків, пропускаючи різні дешеві мотолиги.
ЛАД написав:Вы постоянно упрекаете Зе в недостаточной подготовке к войне (точнее, даже в срыве подготовки). Поймите, подготовка к войне ведется не 2-3 года и даже не 5-6 лет.
Це маячня. Погляньте на лінію оборони під Донецьком, Авдіївкою... тримається досі. Була інформація, що на перешийку до певного часу було щось подібне. Коли зявилась інформація від розвідок про напрям удару з Білорусі, можна було і на кордоні під Києвом організувати, не пустити ворога в Гостомелі, Бучі... Але ні, проігнорили, люди постраждали.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 лип, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.