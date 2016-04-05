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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1714171517161717
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 21:20

14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях 8)
https://apolline-petit.com/the-most-rus ... ainian-way

Цікаво, як воно русні житиметься з такою адресою? :mrgreen:
Кореспонденція та посилки - то взагалі як марево.
Як кажуть, "за шо боролись, на те й напоролися".

ПС. Щоправда, в США є чимало адекватних росіян, які не підтримують війну, але ж посилки родичам/друзям/тощо на рф слатимуть.. Тож нехай там на рф відчують, що Україна безмежна))
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 22:21

  sashaqbl написав:ЛАД це різна зброю, просто з уніфікованими шасі і пусковими. Умовно кажучи, це артилерія бригадного і корпусного рівня.
Так, я згоден з Вами, що в повній мірі підготуватися було важко. Але це аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто не готувався.


на "показательных учениях" 12 февраля президент сказал, что армия(страна) готова к отражению агрессии, а не как в 2014году ...эх Вася, Вася (т.е. Вова, Вова)
см. с 5й минуты



а ведь он говорил, что разведка предупреждала? так почему учения были "против дрг из 15 человек" а не общевойсковые (хотя бы 10 тыс на 8 тысяч)
непонятно, к чему они готовились? то, что попрут сразу 120-130т и при том с 4 сторон, точно не готовы были
даже такие бывалые войны (как киборги) это признают (вот и обидно видет это хвастовство, просто детское)
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