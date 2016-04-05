sashaqbl написав:ЛАД
це різна зброю, просто з уніфікованими шасі і пусковими. Умовно кажучи, це артилерія бригадного і корпусного рівня.
Так, я згоден з Вами, що в повній мірі підготуватися було важко
. Але це аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто не готувався.
на "показательных учениях" 12 февраля президент сказал, что армия(страна) готова к отражению агрессии, а не как в 2014году ...эх Вася, Вася (т.е. Вова, Вова)
см. с 5й минуты
а ведь он говорил, что разведка предупреждала? так почему учения были "против дрг из 15 человек" а не общевойсковые (хотя бы 10 тыс на 8 тысяч)
непонятно, к чему они готовились? то, что попрут сразу 120-130т и при том с 4 сторон, точно не готовы были
даже такие бывалые войны (как киборги) это признают (вот и обидно видет это хвастовство, просто детское)