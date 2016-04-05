Додано: Вів 19 лип, 2022 00:52

Ой+ написав: Bobua написав: Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених).

Другий млн.

Третій млн.

...



Так за рік можна 11млн людей пустити воювати. Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених).Другий млн.Третій млн....Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.

А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву?

Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf , де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн.

Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність?

А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:



Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно.

Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/ "У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе.Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно.Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву?Я от подививсь, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн.Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність?А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:

Я дуже високо оцінююПро "слабку стать" вже давно читав, що їм "пора приготуватись", бо у 90-ті надто мало було дітей, аби самих лише хлопців і далі вистачало...І про Ізраїль з їх 100% десь колись вже писали.І сторінки тут в темі гули нещодавно про мовні питання. Але чомусь здається, що вводити "паспорт НЕгромадянина" прибалт.типу (екзамени з мови й історії) -- це нереально, мабуть? Крім того, легко можу уявити, що екзамени запросто здасть будь-яка розумна людина, навіть і мишебратського типу, як-от "портнови"...А от давати громадянство людям, що воюватимуть з москвинами -- то видається безпечнішим. А на позиціях і мову хоч трохи вивчать, бо з українською менше "шансів" зловити кулю від своїх...І мені навіть важко уявити,Якби у нас був свій Хокінг -- то міг би працювати з даними десь у штабі.Навіть повністю сліпі люди були би корисні на позиціях, коли "хоч око виколи". Або й удень -- коли потрібен слух, кращий за звичайний. Та й узагалі -- рідко буває, що москвини вилізуть з під дерев, на сонце, аби було зручніше їх відстрілювати. Отже, здебільшо стріляти таки на звук...От у громадянську війну в США всі ж воювали. Або, здається, хоча би, купували собі керівні посади... Чому нині так не можна?І головне ж -- що більше людей змогли би постріляти в москвинів -- то більше з них перебороло би давні родові психотравми. Що накопичувались століттями. Ще й до голодоморів та репресій. То коли ж від цього звільнятись, як не нині?І тут постає питання --Чому ми втрачаємо таку можливість, поки незначна кількість людей чманіє на передовій після першого місяця, а переважна маса -- дуріє в обстрілюваних містах...От мені нині анітрошки не видається безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й Ужгород. На фронті ж, що ближче до ворога -- то менше шансів на хімзброю (побояться вітру) чи ЯЗ (і заблизько, і нема сенсу, коли відділення натикані на кілометровій відстані).