sashaqbl написав:ЛАД це різна зброю, просто з уніфікованими шасі і пусковими. Умовно кажучи, це артилерія бригадного і корпусного рівня. Так, я згоден з Вами, що в повній мірі підготуватися було важко. Але це аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто не готувався.
на "показательных учениях" 12 февраля президент сказал, что армия(страна) готова к отражению агрессии, а не как в 2014году ...эх Вася, Вася (т.е. Вова, Вова) см. с 5й минуты
а ведь он говорил, что разведка предупреждала? так почему учения были "против дрг из 15 человек" а не общевойсковые (хотя бы 10 тыс на 8 тысяч) непонятно, к чему они готовились? то, что попрут сразу 120-130т и при том с 4 сторон, точно не готовы были даже такие бывалые войны (как киборги) это признают (вот и обидно видет это хвастовство, просто детское)
Bobua написав:Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ...
Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.
А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву? Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн. Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність? А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:
"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/
Я дуже високо оцінюю моб.резерв.
Про "слабку стать" вже давно читав, що їм "пора приготуватись", бо у 90-ті надто мало було дітей, аби самих лише хлопців і далі вистачало... І про Ізраїль з їх 100% десь колись вже писали. І сторінки тут в темі гули нещодавно про мовні питання. Але чомусь здається, що вводити "паспорт НЕгромадянина" прибалт.типу (екзамени з мови й історії) -- це нереально, мабуть? Крім того, легко можу уявити, що екзамени запросто здасть будь-яка розумна людина, навіть і мишебратського типу, як-от "портнови"... А от давати громадянство людям, що воюватимуть з москвинами -- то видається безпечнішим. А на позиціях і мову хоч трохи вивчать, бо з українською менше "шансів" зловити кулю від своїх...
І мені навіть важко уявити, хто саме непридатен для служби у війську? Якби у нас був свій Хокінг -- то міг би працювати з даними десь у штабі. Навіть повністю сліпі люди були би корисні на позиціях, коли "хоч око виколи". Або й удень -- коли потрібен слух, кращий за звичайний. Та й узагалі -- рідко буває, що москвини вилізуть з під дерев, на сонце, аби було зручніше їх відстрілювати. Отже, здебільшо стріляти таки на звук... От у громадянську війну в США всі ж воювали. Або, здається, хоча би, купували собі керівні посади... Чому нині так не можна?
І головне ж -- що більше людей змогли би постріляти в москвинів -- то більше з них перебороло би давні родові психотравми. Що накопичувались століттями. Ще й до голодоморів та репресій. То коли ж від цього звільнятись, як не нині? І тут постає питання -- хто ж проти цього катарсису? Чому ми втрачаємо таку можливість, поки незначна кількість людей чманіє на передовій після першого місяця, а переважна маса -- дуріє в обстрілюваних містах... От мені нині анітрошки не видається безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й Ужгород . На фронті ж, що ближче до ворога -- то менше шансів на хімзброю (побояться вітру) чи ЯЗ (і заблизько, і нема сенсу, коли відділення натикані на кілометровій відстані).
Starikan написав: Посты rkjz и otg напоминают мне смешные статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Это хорошо, что вы сталина помните. "Сталина на вас не хватает" (с)
Я достаточно пожил и поработал на Западе , чтобы судить о его реальных проблемах.
Ой, а поделитесь своими воспоминаниями! Про-о-осим! Про-о-осим! Ато-ж никто кроме вас не имеет ни опыта жизни на Западе ни тем более работы. Ну, кроме зерокула, который как-то не прижился и жизнь его выбросила обратно в Украину.