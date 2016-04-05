sashaqbl написав:ЛАД це різна зброю, просто з уніфікованими шасі і пусковими. Умовно кажучи, це артилерія бригадного і корпусного рівня. Так, я згоден з Вами, що в повній мірі підготуватися було важко. Але це аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто не готувався.
на "показательных учениях" 12 февраля президент сказал, что армия(страна) готова к отражению агрессии, а не как в 2014году ...эх Вася, Вася (т.е. Вова, Вова) см. с 5й минуты
а ведь он говорил, что разведка предупреждала? так почему учения были "против дрг из 15 человек" а не общевойсковые (хотя бы 10 тыс на 8 тысяч) непонятно, к чему они готовились? то, что попрут сразу 120-130т и при том с 4 сторон, точно не готовы были даже такие бывалые войны (как киборги) это признают (вот и обидно видет это хвастовство, просто детское)
Bobua написав:Один млн місяць повчились і місяць повоювали (під наглядом досвідчених). Другий млн. Третій млн. ...
Так за рік можна 11млн людей пустити воювати.
А в скільки ви оцінюєте к-ть наявного мобілізаційного резерву? Я от подививсь https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ka ... _nas22.pdf, де ще все населення оцінюють в 41 млн., то там чоловіків від 16р. до 60р. 11 млн. Зараз всіх наявних від 18 до 60 добре якщо 7-8 млн. Чи Ви тут за гендерну рівність? А з свіжоокупованих територій вже поповнюють не нашу сторону:
"У великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15% населення. На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе. Були упевнені, що "руський мир" – це, перш за все, гідне життя. А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі – добровільно. Інші знов не вірять чисельним попередженням, але бачать оголошення із неймовірно високою зарплатнею і чомусь впевнені в покращенні життя. А через декілька днів смиренно йдуть в окопи. Із повісткою. Саме цього вони "ждали и ждали" протягом декількох років?". https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358683/
Я дуже високо оцінюю моб.резерв.
Про "слабку стать" вже давно читав, що їм "пора приготуватись", бо у 90-ті надто мало було дітей, аби самих лише хлопців і далі вистачало... І про Ізраїль з їх 100% десь колись вже писали. І сторінки тут в темі гули нещодавно про мовні питання. Але чомусь здається, що вводити "паспорт НЕгромадянина" прибалт.типу (екзамени з мови й історії) -- це нереально, мабуть? Крім того, легко можу уявити, що екзамени запросто здасть будь-яка розумна людина, навіть і мишебратського типу, як-от "портнови"... А от давати громадянство людям, що воюватимуть з москвинами -- то видається безпечнішим. А на позиціях і мову хоч трохи вивчать, бо з українською менше "шансів" зловити кулю від своїх...
І мені навіть важко уявити, хто саме непридатен для служби у війську? Якби у нас був свій Хокінг -- то міг би працювати з даними десь у штабі. Навіть повністю сліпі люди були би корисні на позиціях, коли "хоч око виколи". Або й удень -- коли потрібен слух, кращий за звичайний. Та й узагалі -- рідко буває, що москвини вилізуть з під дерев, на сонце, аби було зручніше їх відстрілювати. Отже, здебільшо стріляти таки на звук... От у громадянську війну в США всі ж воювали. Або, здається, хоча би, купували собі керівні посади... Чому нині так не можна?
І головне ж -- що більше людей змогли би постріляти в москвинів -- то більше з них перебороло би давні родові психотравми. Що накопичувались століттями. Ще й до голодоморів та репресій. То коли ж від цього звільнятись, як не нині? І тут постає питання -- хто ж проти цього катарсису? Чому ми втрачаємо таку можливість, поки незначна кількість людей чманіє на передовій після першого місяця, а переважна маса -- дуріє в обстрілюваних містах... От мені нині анітрошки не видається безпечним ні Київ, ні Львів, ні ІФ, ні, навіть, можливо, й Ужгород . На фронті ж, що ближче до ворога -- то менше шансів на хімзброю (побояться вітру) чи ЯЗ (і заблизько, і нема сенсу, коли відділення натикані на кілометровій відстані).
Starikan написав: Посты rkjz и otg напоминают мне смешные статьи в перестроечных "огоньках" и "новых мирах" о райской жизни на "западе".
Это хорошо, что вы сталина помните. "Сталина на вас не хватает" (с)
Я достаточно пожил и поработал на Западе , чтобы судить о его реальных проблемах.
Ой, а поделитесь своими воспоминаниями! Про-о-осим! Про-о-осим! Ато-ж никто кроме вас не имеет ни опыта жизни на Западе ни тем более работы. Ну, кроме зерокула, который как-то не прижился и жизнь его выбросила обратно в Украину.
Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
Вы меня удивили. При таком подходе не понимаю смысл Ваших постов на форуме. Или Ваши посты уже просто "плач Ярославны"? Ну, будем считать, что это просто плохое настроение.
коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст
Обещал ответить подробнее. Выполняю. Очень прошу не обижаться, но Вы выступаете в роли "полезного идиота". Ещё раз, пожалуйста, не обижайтесь, настоящим идиотом я Вас не считаю, поэтому обращаюсь именно к Вам. Тут есть и просто идиоты (не хочу и не буду предполагать худшие варианты - предательство и работу на врага). Наша беда в том, что у власти как в государстве, так и особенно в идеологии люди достаточно слабо подготовленные и практически исключительно с гуманитарным образованием. Или просто не очень образованные. Имею ввиду не только сегодняшних. Это происходит достаточно давно.
Если помните я уже давно и на валютной, и на политветке писал об опасности деиндустриализации страны. Мне в ответ рассказывали о "великой с/х державе и про "садок вишневий коло хати". Не может быть сильной оборонной промышленности при отсутствии или слабой промышленности вообще. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что промышленность Украины сумел развалить Зе за 2,5 года. Я тут писал на примере 2 видов вооружений о том, что они до сих пор не освоены по вполне объективным причинам. Посты были подробные, со ссылками на источники информации, в т.ч. и на разработчиков. Не было ни одного возражения и опровержения моих аргументов. Посмотрите историю создания и реальной поставки в армию новых видов оружия в любой стране мира - хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть на Западе. Всё это занимает годы для мало-мальски сложной продукции. Поэтому разговоры о "1000 ракет" уровня "Ольхи" выглядят не совсем серьёзно. Тем более, что продолжались работы над "Ольхой-М", испытания которой проводились на протяжение 2019-2020 годов. Да и позже:
У жовтні 2021 року на полігоні «Алібей» відбувся черговий етап випробувань РСЗВ «Вільха-М». Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах
(из укр. Вики). Смысл вооружать армию "Ольхой", когда на подходе видимо более совершенная/дальнобойная "Ольха-М". Я уж промолчу о том, насколько хватило бы этой 1000 ракет при полном залпе 12 ракет за 48 секунд. Что касается "Стугны".
Украинский ракетный комплекс Стугна-П не менее эффективен, чем американские Джавелины, при более низкой стоимости, — об этом идет речь в статье журналиста Forbes Дэвида Экса.
Журналист пишет, что у ВСУ всего 47 установок Javelin из США плюс неизвестное количество, которое пообещала Эстония, и несколько сотен ракет. При этом «украинская Стугна-П представляется не менее опасной, чем Джавелин мирового уровня, и более дешевой».
В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.
Вы постоянно упрекаете Зе в недостаточной подготовке к войне (точнее, даже в срыве подготовки). Поймите, подготовка к войне ведется не 2-3 года и даже не 5-6 лет. Наш противник готовился к войне минимум 15 лет. При значительно больших как финансовых, так и промышленных ресурсах. Что говорить, если даже танковые стволы у нас не изготовлялись и были проблемы у з-да Малышева с выполнением экспортного заказа, когда Россия отказалась их поставлять (сейчас уж не помню, как тогда решили проблему).
Никакие усилия Зеленского на посту президента не позволили бы заметно лучше подготовиться к войне. Без поддержки Запада у нас был гарантированный проигрыш. Посмотрите, сколько тысяч снарядов, сотен арторудий нам поставили. Могли бы бы мы сами произвести эти количества за 2,5 года при фактически отсутствующей промышленности? Да ни в жизнь! И при этом всё время сообщают о сильной нехватке как орудий, так и снарядов. У нас только недавно сообщили о вроде бы готовности производить орудийные стволы и установке линии по их производству. Не знаю о мощности этой линии. Но в РФ такое производство давно налажено.
Ещё пример с самолётами. Строить свои? Антонов никогда не занимался разработкой истребителей. Что получается, когда КБ начинает заниматься тем, чего никогда не делало, хорошо показал пример Суперджета, разработкой которого занимался Сухой. Что-то вышло, но долго и не так, чтобы очень хорошо. Закупать импортные? Можно. Но очень дорого и создать ВВС способные противостоять российским вряд ли удастся (по количеству).
Сегодня слишком много фейков о "срыве подготовки к войне", "срыве ракетной программы", разминировании Чонгара. Но, заметьте, ни один серьёзный комментатор не рискнул твёрдо утверждать о разминировании. Даже Турчинов, с которого начались эти разговоры, не привёл никаких доказательств и не стал доказывать, что разминирование действительно было.
О Ермаке и Платц я уже писал. Не буду доказывать, что Ермак белый и пушистый. Но так, как выступила Платц, - это просто оговор. С тем же успехом она могла назвать росс. агентом меня, Вас, Зеленского. Да кого угодно! Фактов она не привела. Обратилась к Байдену с требованием проверки ЦРУ, др. разведорганами США.
Требовать такое она имеет право. Но надо ли было это делать публично? Письмо Байдену она могла направить обычной почтой без поднятия шумихи. Возникают большие сомнения в том, что ей нужно установление истины, а не какие-то политдивиденды. Тем более, в преддверии скорых выборов.
О предупреждениях Запада. А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Ещё об учёте реальности. Тут в последнее время начали часто писать о "подземных оборонных заводах". Интересно, пишущие себе представляют стоимость таких заводов? Украина (да и любая страна мира) потянет такие расходы? Даже не говоря о том, что такой завод легко уничтожить на последних стадиях строительства и уничтожение будет стоить гораздо меньше, чем стоимость строительства.
Ещё раз. Без поддержки Запада никакая наша подготовка серьёзной практической пользы не принесла бы. Несмотря на героизм и мотивированность наших бойцов поражение в войне было бы неизбежно. Наверняка не так быстро, как мечтал Путин, но и 4 месяца мы сопротивляться не смогли бы. Воевать лопатами, как писал Кулеба, звучит патриотично, но нереально. Сегодняшний политсрач, очень усилившийся в последнее время (причём не со стороны Порошенко, а со стороны "порохоботов", Порошенко ведёт себя достаточно достойно) объективно работает только на руку врагу. Как на международной арене, так и для внутриросс. пропаганды. И, тем более, внутри Украины. Объективно мы значительно слабее РФ. И ещё долго будем слабее. Гарантией безопасности для нас может служить только членство в НАТО или какие-то другие международные многосторонние безусловные гарантии уровня 5 статьи НАТО.
+1 Жаль, что "классовая ненависть" не даст порохоботам возможности впитать Ваши аргументы. Хотел-было развить эту тему, но хватит.
sashaqbl написав:ЛАД це різна зброю, просто з уніфікованими шасі і пусковими. Умовно кажучи, це артилерія бригадного і корпусного рівня. Так, я згоден з Вами, що в повній мірі підготуватися було важко. Але це аж ніяк не знімає відповідальності з тих, хто не готувався.
Кто именно не готовился из тех, кто по своим должностным обязанностям ОБЯЗАН был готовится и откуда Вы знаете, что они не готовились?
Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
Вы меня удивили. При таком подходе не понимаю смысл Ваших постов на форуме. Или Ваши посты уже просто "плач Ярославны"? Ну, будем считать, что это просто плохое настроение.
коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст
Обещал ответить подробнее. Выполняю. Очень прошу не обижаться, но Вы выступаете в роли "полезного идиота". Ещё раз, пожалуйста, не обижайтесь, настоящим идиотом я Вас не считаю, поэтому обращаюсь именно к Вам. Тут есть и просто идиоты (не хочу и не буду предполагать худшие варианты - предательство и работу на врага). Наша беда в том, что у власти как в государстве, так и особенно в идеологии люди достаточно слабо подготовленные и практически исключительно с гуманитарным образованием. Или просто не очень образованные. Имею ввиду не только сегодняшних. Это происходит достаточно давно.
Если помните я уже давно и на валютной, и на политветке писал об опасности деиндустриализации страны. Мне в ответ рассказывали о "великой с/х державе и про "садок вишневий коло хати". Не может быть сильной оборонной промышленности при отсутствии или слабой промышленности вообще. Надеюсь, Вы не станете утверждать, что промышленность Украины сумел развалить Зе за 2,5 года. Я тут писал на примере 2 видов вооружений о том, что они до сих пор не освоены по вполне объективным причинам. Посты были подробные, со ссылками на источники информации, в т.ч. и на разработчиков. Не было ни одного возражения и опровержения моих аргументов. Посмотрите историю создания и реальной поставки в армию новых видов оружия в любой стране мира - хоть в Союзе, хоть в РФ, хоть на Западе. Всё это занимает годы для мало-мальски сложной продукции. Поэтому разговоры о "1000 ракет" уровня "Ольхи" выглядят не совсем серьёзно. Тем более, что продолжались работы над "Ольхой-М", испытания которой проводились на протяжение 2019-2020 годов. Да и позже:
У жовтні 2021 року на полігоні «Алібей» відбувся черговий етап випробувань РСЗВ «Вільха-М». Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Роботу комплексу та результати стрільб за багатьма параметрами оцінюють спеціалісти державної приймальної комісії. На підставі зібраних даних вони відпрацюють пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння у військах
(из укр. Вики). Смысл вооружать армию "Ольхой", когда на подходе видимо более совершенная/дальнобойная "Ольха-М". Я уж промолчу о том, насколько хватило бы этой 1000 ракет при полном залпе 12 ракет за 48 секунд. Что касается "Стугны".
Украинский ракетный комплекс Стугна-П не менее эффективен, чем американские Джавелины, при более низкой стоимости, — об этом идет речь в статье журналиста Forbes Дэвида Экса.
Журналист пишет, что у ВСУ всего 47 установок Javelin из США плюс неизвестное количество, которое пообещала Эстония, и несколько сотен ракет. При этом «украинская Стугна-П представляется не менее опасной, чем Джавелин мирового уровня, и более дешевой».
В статье Forbes сказано, что Укроборонпром начал поставки Стугны-П в армию в 2018 году и, по официальным данным, только в том году передал ВСУ более 2500 ПТРК.
Вы постоянно упрекаете Зе в недостаточной подготовке к войне (точнее, даже в срыве подготовки). Поймите, подготовка к войне ведется не 2-3 года и даже не 5-6 лет. Наш противник готовился к войне минимум 15 лет. При значительно больших как финансовых, так и промышленных ресурсах. Что говорить, если даже танковые стволы у нас не изготовлялись и были проблемы у з-да Малышева с выполнением экспортного заказа, когда Россия отказалась их поставлять (сейчас уж не помню, как тогда решили проблему).
Никакие усилия Зеленского на посту президента не позволили бы заметно лучше подготовиться к войне. Без поддержки Запада у нас был гарантированный проигрыш. Посмотрите, сколько тысяч снарядов, сотен арторудий нам поставили. Могли бы бы мы сами произвести эти количества за 2,5 года при фактически отсутствующей промышленности? Да ни в жизнь! И при этом всё время сообщают о сильной нехватке как орудий, так и снарядов. У нас только недавно сообщили о вроде бы готовности производить орудийные стволы и установке линии по их производству. Не знаю о мощности этой линии. Но в РФ такое производство давно налажено.
Ещё пример с самолётами. Строить свои? Антонов никогда не занимался разработкой истребителей. Что получается, когда КБ начинает заниматься тем, чего никогда не делало, хорошо показал пример Суперджета, разработкой которого занимался Сухой. Что-то вышло, но долго и не так, чтобы очень хорошо. Закупать импортные? Можно. Но очень дорого и создать ВВС способные противостоять российским вряд ли удастся (по количеству).
Сегодня слишком много фейков о "срыве подготовки к войне", "срыве ракетной программы", разминировании Чонгара. Но, заметьте, ни один серьёзный комментатор не рискнул твёрдо утверждать о разминировании. Даже Турчинов, с которого начались эти разговоры, не привёл никаких доказательств и не стал доказывать, что разминирование действительно было.
О Ермаке и Платц я уже писал. Не буду доказывать, что Ермак белый и пушистый. Но так, как выступила Платц, - это просто оговор. С тем же успехом она могла назвать росс. агентом меня, Вас, Зеленского. Да кого угодно! Фактов она не привела. Обратилась к Байдену с требованием проверки ЦРУ, др. разведорганами США.
Требовать такое она имеет право. Но надо ли было это делать публично? Письмо Байдену она могла направить обычной почтой без поднятия шумихи. Возникают большие сомнения в том, что ей нужно установление истины, а не какие-то политдивиденды. Тем более, в преддверии скорых выборов.
О предупреждениях Запада. А Вы не помните, что ещё прошлой весной проводились очень большие росс. учения у наших границ и США и др. "высказывали сильное беспокойство" по этому поводу? Потом такое же было осенью. Мы должны были каждый раз объявлять эвакуацию и мобилизацию? Или что делать? Рыть окопы и противотанковые рвы по всей границе? Напомню, что у нас сухопутная граница с РФ почти 2000 км + с Белоруссией 758 км. Откуда будет нападение кто-то точно знал? Такую подготовку не скроешь. Наша подготовка на каком-то участке привела бы просто к соотв. изменению планов росс. армии.
Ещё об учёте реальности. Тут в последнее время начали часто писать о "подземных оборонных заводах". Интересно, пишущие себе представляют стоимость таких заводов? Украина (да и любая страна мира) потянет такие расходы? Даже не говоря о том, что такой завод легко уничтожить на последних стадиях строительства и уничтожение будет стоить гораздо меньше, чем стоимость строительства.
Ещё раз. Без поддержки Запада никакая наша подготовка серьёзной практической пользы не принесла бы. Несмотря на героизм и мотивированность наших бойцов поражение в войне было бы неизбежно. Наверняка не так быстро, как мечтал Путин, но и 4 месяца мы сопротивляться не смогли бы. Воевать лопатами, как писал Кулеба, звучит патриотично, но нереально. Сегодняшний политсрач, очень усилившийся в последнее время (причём не со стороны Порошенко, а со стороны "порохоботов", Порошенко ведёт себя достаточно достойно) объективно работает только на руку врагу. Как на международной арене, так и для внутриросс. пропаганды. И, тем более, внутри Украины. Объективно мы значительно слабее РФ. И ещё долго будем слабее. Гарантией безопасности для нас может служить только членство в НАТО или какие-то другие международные многосторонние безусловные гарантии уровня 5 статьи НАТО.
+1 Жаль, что "классовая ненависть" не даст порохоботам возможности впитать Ваши аргументы. Хотел-было развить эту тему, но хватит.
Аргументи мосчнєйші, з деякими можна навіть погодитись, але більшість тексту зводиться до декількох речень. Та нащо нам та Вільха, вона нічого не вирішує (як бачимо, Хаймарс вирішує). Та нащо нам та Стугна, її і так забагато купили (потрібно не тільки на танки, а на все, що на колесах). Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо). Нас врятує тільки НАТО - це пишуть ті, які (думаю - не помилюсь) ще декілька років назад, коли якраз були шанси на вступ, підтримували "Нетаків" і "НАТОнетів".
Наразі ситуація у Білорусі вказує на те, що російський диктатор Путін, імовірно, все ж дотис білоруського диктатора Лукашенка, аби той відправив свої війська до України. Про це в ефірі одного з українських каналів заявив Валерій Ковалевський, представник офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 61601.html
15 июля президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. После основной части в режиме видеосвязи Путин продолжил совещание в узком кругу. На связи с президентом остались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обсуждали темы связанные с проведением специальной военной операции.
Так, во время обсуждения перспектив мобилизации, директор ФСБ Александр Бортников доложил, что на юге России в нескольких регионах провели эксперимент по скрытой мобилизации новым способом. Потенциальному рекруту по требованию ФСБ блокировали счёт в банке(экспериментально выбирали исключительно клиентов Сбербанка с территориальной привязкой к нескольким отделениям), и после обращения клиента в банк, сотрудник службы поддержки рекомендовал обратится в отделение банка, где клиенту назначали встречу. Сотрудники отделения банка были информированы, что ожидается визит клиента, который находится в розыске по линии ФСБ. По прибытию в назначенное время в отделение банка клиента задерживали сотрудники ФСБ и препровождали для беседы.
Перед началом разговора задержанного заставляли подписать бумагу о неразглашении содержания разговора, который якобы содержит государственную тайну, после чего под угрозой уголовного преследования и аргументацией "острой необходимости для государства" человека заставляли подписать контракт на военную службу.
Таким образом по словам Бортникова удалось заполучить более 50 контрактников по необходимым специальностям менее чем за две недели, и не единого отказа. Бортников предложил развить успех такого метода вербовки и в других регионах, президент согласился.
После такой хитрож.пой мобилизации мотивация сдаться или дезертировать запредельная.
Также обсуждали ситуацию на фронте, что примечательно, во время обсуждения, Патрушев признавая проблемы продвижения российских войск по территории Украины одной из основных причин назвал высокую квалификацию военного руководства Украины, а главнокомандующего ВСУ Залужного назвал "гениальным управленцем" с явным укором в сторону Сергея Шойгу и представителя Генштаба, который к тому времени присоединился к закрытой части совещания.
У Російських загарбників виникла проблема нестачі особового складу. Окрім того, їм доводиться визначатися: перекидати резерви на Донбас або захищатися біля Херсона. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, Росія продовжує використовувати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені приблизно на 150 тисяч особового складу.
За даними британкою розвідки, в останні тижні Росія часто діяла групами розміром з роту чисельністю близько 100 осіб при проведенні наступальних операцій в будь-якому одному секторі за раз.
«Росія з усіх сил намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць з самого початку вторгнення, і ця проблема, ймовірно, стає все більш гострою. Крім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас або захищатися від українських контратак на південно-західному Херсонському напрямку», – йдеться у зведенні. https://glavcom.ua/country/incidents/br ... 61647.html
Російське командування кидає військовослужбовців неслов'янських національностей у найризикованіші атаки, через це серед них росте невдоволення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) пишуть, що такі дії Путіна можуть викликати опір в етнічних анклавах у Росії.
Зазначається, що в Росії заснували рух «Нова Тува» – антивоєнну організацію, що складається з активістів тувинської нацменшини. Це повідомлення примітне у контексті недавнього збільшення кількості регіональних добровольчих батальйонів, що базуються в Росії, багато з яких належать до різних етнічних груп https://glavcom.ua/country/politics/put ... 61636.html
І мені навіть важко уявити, хто саме непридатен для служби у війську? Якби у нас був свій Хокінг -- то міг би працювати з даними десь у штабі. Навіть повністю сліпі люди були би корисні на позиціях, коли "хоч око виколи". Або й удень -- коли потрібен слух, кращий за звичайний. Та й узагалі -- рідко буває, що москвини вилізуть з під дерев, на сонце, аби було зручніше їх відстрілювати. Отже, здебільшо стріляти таки на звук...
(с) Bobua
Таке питання: треба терміново евакуюватися і що тоді робити з тим сліпим? Виділяти на нього одиницю-дві особового складу? Взяли до війська, наприклад, сколіозника, а його перекосило у самий незручний момент і що тоді? Кидати напризволяще чи відправити за ним пару здорових бійців (тобто підставити під удар втрати якісних бійців)? Взяли з проблемами ЖКТ і що робити, якщо він нічого не їсть та сохне? Взяли похилого наче й здового на погляд, який не палить, а в "норі" молоді-здорові смалять цикарки без зупинки та на "Нон-стопах" підтримуються. В цього ж похилого ні сну, ні сил через тиждень. І що з ним робити, а клітина штату заповнена?
Тим паче, що на практиці ж клітина в штабі, на яку можна пристосувати інваліда, буде зайнята... здоровим.
Проблема комплектації дуже комплексна. Вирішення її починається з "воєнкоматів" та пропаганди (у гарному розумінні цього терміну. Накшалт пропаганди здорового способу життя) військової служби та захисту країни.