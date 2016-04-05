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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1715171617171718
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  rjkz написав:Кто именно не готовился из тех, кто по своим должностным обязанностям ОБЯЗАН был готовится и откуда Вы знаете, что они не готовились?

Я ж написав одним постом вище від того, що ви процитували. Конкретно Таран і Хомчак не готувалися. Як мінімум, не закупляли ракети до Вільхи(про потребу навіть говорити не буду - до Смерчів боєприпасів майже не було, і можливості закупити не було).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо).
про "донецьку лінію" - це більше про війська ніж про окопи. Бо там теж знайчною мірою маневрена оборона.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:35

detroytred
На фронті багато людей 50++++
І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.
А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:43

  vitaliian написав:
  _hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!

Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть. :wink:
Ясно-понятно. :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:10

  _hunter написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!

Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть. :wink:
Ясно-понятно. :)
ну может хотя бы мобильные телефоны разрешат.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть

Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».

«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.

Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».

Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.
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