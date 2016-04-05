|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:32
rjkz написав:
Кто именно не готовился из тех, кто по своим должностным обязанностям ОБЯЗАН был готовится и откуда Вы знаете, что они не готовились?
Я ж написав одним постом вище від того, що ви процитували. Конкретно Таран і Хомчак не готувалися. Як мінімум, не закупляли ракети до Вільхи(про потребу навіть говорити не буду - до Смерчів боєприпасів майже не було, і можливості закупити не було).
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:34
Schmit написав:
Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо).
про "донецьку лінію" - це більше про війська ніж про окопи. Бо там теж знайчною мірою маневрена оборона.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:35
detroytred
На фронті багато людей 50++++
І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.
А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1104
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:43
vitaliian написав: _hunter написав:
.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!
Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть.
Ясно-понятно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7053
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 480 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:10
_hunter написав: vitaliian написав: _hunter написав:
.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!
Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть.
Ясно-понятно.
ну может хотя бы мобильные телефоны разрешат.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13935
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2891 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11
Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть
Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».
«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.
Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».
Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13935
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2051 раз.
- Подякували: 2891 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98704
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457389
|
|
|1
|3296
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|