Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11

Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть



Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».



«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.



Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».



Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.

Глава МИД Венгрии: в новый пакет санкций ЕС не включен Газпромбанк и нет ограничений на перевозку энергоносителей



"Достигнуто новое соглашение о санкциях ЕС против России... В основном речь идет о разъяснении существующих правил... в пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей... Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был бы включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют никакие ограничения на транспортировку энергоносителей", - заявил заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



Чем ближе дата реального эмбарго на российскую нефть и уголь, там больше ясности появляется в умах европейских чиновников. Ну и временная остановка "Северного потока" действует, как отрезвляющий душ.



"Газпром" объявил форс-мажор обстоятельства в отношении поставок газа в Европу одному крупному потребителю, согласно письму "Газпрома" от 14 июля. С этим документом ознакомилось Reuters в понедельник.



В письме говорится, что "Газпром" не смог выполнить обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от него. В документе подчеркивается, что форс-мажорная мера, пункт, применяемый, когда бизнес страдает от чего-то, находящегося вне его контроля, вступает в силу с поставок, начиная с 14 июня.



Письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1", который является основным маршрутом поставок в Германию

На данном этапе газ становится основным оружием РФ в этой войне.Вопрос из серии "что лучше секс или новый год?" (Кто первый прогнётся, РФ под санкциями или Европа без газа на зиму)Я вообще считаю что основная причина этой войны - зависимость Европы от русского газа. Крыса думал будет давить на эту зависимость бесконечно, а Европа следом давить на Украину формулами Штайнмайера и других фамилий.