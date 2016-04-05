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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:32
rjkz написав:
Кто именно не готовился из тех, кто по своим должностным обязанностям ОБЯЗАН был готовится и откуда Вы знаете, что они не готовились?
Я ж написав одним постом вище від того, що ви процитували. Конкретно Таран і Хомчак не готувалися. Як мінімум, не закупляли ракети до Вільхи(про потребу навіть говорити не буду - до Смерчів боєприпасів майже не було, і можливості закупити не було).
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:34
Schmit написав:
Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо).
про "донецьку лінію" - це більше про війська ніж про окопи. Бо там теж знайчною мірою маневрена оборона.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:35
detroytred
На фронті багато людей 50++++
І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.
А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:43
vitaliian написав: _hunter написав:
.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!
Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть.
Ясно-понятно.
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1
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:10
_hunter написав: vitaliian написав: _hunter написав:
.е. выездные визы, думаете, таки будут?
почему нет, если все разбегутся, кто будет кредиты отдавать? и так 3 млн вроде уже убежало. А в сев Корее выездных виз никому не выдают!
Ну т.е. через три/четыре бессмысленных итераций таки добираемся к сути -- причерноморской северной корее таки быть.
Ясно-понятно.
ну может хотя бы мобильные телефоны разрешат.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:11
Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть
Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».
«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.
Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».
Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.
Глава МИД Венгрии: в новый пакет санкций ЕС не включен Газпромбанк и нет ограничений на перевозку энергоносителей
"Достигнуто новое соглашение о санкциях ЕС против России... В основном речь идет о разъяснении существующих правил... в пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей... Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был бы включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют никакие ограничения на транспортировку энергоносителей", - заявил заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Чем ближе дата реального эмбарго на российскую нефть и уголь, там больше ясности появляется в умах европейских чиновников. Ну и временная остановка "Северного потока" действует, как отрезвляющий душ.
На данном этапе газ становится основным оружием РФ в этой войне.
"Газпром" объявил форс-мажор обстоятельства в отношении поставок газа в Европу одному крупному потребителю, согласно письму "Газпрома" от 14 июля. С этим документом ознакомилось Reuters в понедельник.
В письме говорится, что "Газпром" не смог выполнить обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от него. В документе подчеркивается, что форс-мажорная мера, пункт, применяемый, когда бизнес страдает от чего-то, находящегося вне его контроля, вступает в силу с поставок, начиная с 14 июня.
Письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1", который является основным маршрутом поставок в Германию
Вопрос из серии "что лучше секс или новый год?" (Кто первый прогнётся, РФ под санкциями или Европа без газа на зиму)
Я вообще считаю что основная причина этой войны - зависимость Европы от русского газа. Крыса думал будет давить на эту зависимость бесконечно, а Европа следом давить на Украину формулами Штайнмайера и других фамилий.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:29
detroytred написав:
Таке питання: треба терміново евакуюватися і що тоді робити з тим сліпим? Виділяти на нього одиницю-дві особового складу?
Взяли до війська, наприклад, сколіозника, а його перекосило у самий незручний момент і що тоді? Кидати напризволяще чи відправити за ним пару здорових бійців (тобто підставити під удар втрати якісних бійців)?
Bobua написав:
На фронті багато людей 50++++
І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.
Мені подобається Ваш оптимізм щодо застосування людей з особливими потребами, але далеко не кожен колясочник має інтелект Хокінга, та і в мирний час їм положені оплачувані супроводжуючі. З 7-8 млн 18-60 річних думаю не більше 5 більш менш придатні, а 1 млн з них вже і так в строю. В США при вищій тривалості життя та здорового життя зокрема призовний вік 49 р.
Можливо поступово деякі Ваші ідеї і будуть втілюватись в життя, але це явно не від доброго стану речей.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:55
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Просто пишу, що отримати паспорт громадянина (замість НЕгромадянина) -- доволі просто. І майже будь-кому.
Втім, для цього передусім потрібні політики, що схочуть увійти в історію, а не "оце от все..." Але Абе вбили. Тепер таким буде страшніше...
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3
Додано: Вів 19 лип, 2022 10:59
Bobua написав:detroytred
На фронті багато людей 50++++
І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.
А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...
Це дуже чудово, що багато і не хочуть, наприклад, евакуюватися.
Але моє питання було в іншому.
Що робити, коли трапляться оті перелічені випадки?
Дії командира (відповідальної особи)?
Запитати: так що вас не треба тягти і ви залишаєтеся?
І навіть при стверджувальній відповіді чи приме начальник цих таких підлеглих (переклинило йому поперек при навіть звичайному персуванні підрозділу) рішення не виділити одного-двух бійців тягти цього хворого, але бажаючого?
Або сліпий наштрикнеться...
Мова ж була не просто про 50+, а про саме тих, хто має або вади, або наявне не в стані витримати умов.
І тим паче не про ситуації вибору хоче-не хоче. А коли є наказ на пересування, евакуацію.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:12
vitaliian написав:
Я вообще считаю что основная причина этой войны - зависимость Европы от русского газа. Крыса думал будет давить на эту зависимость бесконечно, а Европа следом давить на Украину формулами Штайнмайера и других фамилий.
Так і є,це на 95% відповідає всій тихій дипломатії в Європі, але заоеканський партнер та брити таки мають гарну противагу на малого ублюдка,їм пох на нафту з газом(для себе),тому і шайтанмаєри залишаться з бубном(трохи потрусе).. але час насправді відіграє ключеве місце в цьому безумстві.Економічно німці здатні швидко переорінтуватися на інші енергоресурси включаючи і атомну енергетику, але політичні коні привикші до російского овса будуть таки бити копитом...реклама ковбаси з тої конини повина прискорити перевагу для виборців у німечині.
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