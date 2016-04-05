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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1716171717181719
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:50

Вот и первые удары по Антоновскому мосту!
Пока пару дырок пробили.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:08

  alibob написав:Йой, тут форум по новітній історії?
Новини з фронту є?
Щось за Запоріжжя та Слобожанщину тривожно.

Я вот живу в Запорожье, и мне совсем не тревожно, завтра на дачу еду - 5 км до линии фронта, с ночёвкой...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:09

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо).
про "донецьку лінію" - це більше про війська ніж про окопи. Бо там теж знайчною мірою маневрена оборона.

Тоді все ще простіше.
Порох формував бригаду для прикриття Києва, а ЗЕ її розформував
"Отрицательно" готувався.
  Витаха написав:Вот и первые удары по Антоновскому мосту!
Пока пару дырок пробили.

Не прошло и полгода.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:35

  Витаха написав:Вот и первые удары по Антоновскому мосту!
Пока пару дырок пробили.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 12:40

vitaliian , не тиражируйте. Местная херснская группа ставит под сомнение. Говорят видео клеенное. И дырки там взяты с начала войны (они были) , а зелень и пейзаж свежие.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:06

  vitaliian написав:
Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть

Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».

«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.

Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».

Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.


Глава МИД Венгрии: в новый пакет санкций ЕС не включен Газпромбанк и нет ограничений на перевозку энергоносителей

"Достигнуто новое соглашение о санкциях ЕС против России... В основном речь идет о разъяснении существующих правил... в пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей... Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был бы включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют никакие ограничения на транспортировку энергоносителей", - заявил заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Чем ближе дата реального эмбарго на российскую нефть и уголь, там больше ясности появляется в умах европейских чиновников. Ну и временная остановка "Северного потока" действует, как отрезвляющий душ.


На данном этапе газ становится основным оружием РФ в этой войне.


"Газпром" объявил форс-мажор обстоятельства в отношении поставок газа в Европу одному крупному потребителю, согласно письму "Газпрома" от 14 июля. С этим документом ознакомилось Reuters в понедельник.

В письме говорится, что "Газпром" не смог выполнить обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от него. В документе подчеркивается, что форс-мажорная мера, пункт, применяемый, когда бизнес страдает от чего-то, находящегося вне его контроля, вступает в силу с поставок, начиная с 14 июня.

Письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1", который является основным маршрутом поставок в Германию


Вопрос из серии "что лучше секс или новый год?" (Кто первый прогнётся, РФ под санкциями или Европа без газа на зиму)

Я вообще считаю что основная причина этой войны - зависимость Европы от русского газа. Крыса думал будет давить на эту зависимость бесконечно, а Европа следом давить на Украину формулами Штайнмайера и других фамилий.

Де тонко, там і рветься. Передавили. Буває.
Жабу потрібно варити повільно. А в когось не вистачило терпцю. Піддали жару. І даремно.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 13:10

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та нащо нам та підготовка до війни, це неможливо було зробити (донецька лінія оборони чомусь тримається до сьогодні, отже можливо).
про "донецьку лінію" - це більше про війська ніж про окопи. Бо там теж знайчною мірою маневрена оборона.

Тоді все ще простіше.
Порох формував бригаду для прикриття Києва, а ЗЕ її розформував
"Отрицательно" готувався.
  Витаха написав:Вот и первые удары по Антоновскому мосту!
Пока пару дырок пробили.

Не прошло и полгода.

Бо видатний полководець, якому заздрить весь світ
flyman
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