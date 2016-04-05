Додано: Вів 19 лип, 2022 13:28

detroytred написав: Bobua написав: detroytred

На фронті багато людей 50++++

І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.

А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше... На фронті багато людей 50++++І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть.А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...

Це дуже чудово, що багато і не хочуть, наприклад, евакуюватися.

Але моє питання було в іншому.

Що робити, коли трапляться оті перелічені випадки?



Дії командира (відповідальної особи)?

Запитати: так що вас не треба тягти і ви залишаєтеся?

І навіть при стверджувальній відповіді чи приме начальник цих таких підлеглих (переклинило йому поперек при навіть звичайному персуванні підрозділу) рішення не виділити одного-двух бійців тягти цього хворого, але бажаючого?

Або сліпий наштрикнеться...



Мова ж була не просто про 50+, а про саме тих, хто має або вади, або наявне не в стані витримати умов.

І тим паче не про ситуації вибору хоче-не хоче. А коли є наказ на пересування, евакуацію. Це дуже чудово, що багато і не хочуть, наприклад, евакуюватися.Але моє питання було в іншому.Що робити, коли трапляться оті перелічені випадки?Дії командира (відповідальної особи)?Запитати: так що вас не треба тягти і ви залишаєтеся?І навіть при стверджувальній відповіді чи приме начальник цих таких підлеглих (переклинило йому поперек при навіть звичайному персуванні підрозділу) рішення не виділити одного-двух бійців тягти цього хворого, але бажаючого?Або сліпий наштрикнеться...Мова ж була не просто про 50+, а про саме тих, хто має або вади, або наявне не в стані витримати умов.І тим паче не про ситуації вибору хоче-не хоче. А коли є наказ на пересування, евакуацію.

Я згоден, що можна придумати 100500 причин, чому воювати можуть "не тільки лиш всі" =0.1млн.А 39.9млн -- вже не можуть...І ці 39.9млн потім вмирають "по черзі" в підвалах у всіляких Бучах. На колінах і зі зв'язаними руками.І що? #ТребаПоважатиВибірЛюдей???Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі. Крім немовлят і малих дітей, що виїхали на Захід, де для них всі розваги нині безплатно. І вивчення мов... А вже потім всі 100% їх піде у військо, біля рову з крокодилами, і паспорт громадян отримають.От уявіть, що у фільмі про зомбі-апокаліпсис -- зомбі то не тупі трупаки, а мислячі люди, всі зі зброєю, але таки захоплені ідеєю "демілітаризуватись і денацифікуватись..." І до таких у місто в'їхали москвини. І їх перемололи за лічені хвилини. От-як, напр., "мирні жителі" перебили банду у книзі Кінга "Воно" (але давайте без впливу "воно"). Чи як стара бабуся застрелила наркоторгівця у фільмі зі вже старим Шварцнегером у ролі шерифа (тут мотивація вже цікавіша).Ви проти сліпих чи сколіозних в окопах на передовій. Гаразд. А от у підвалах/блокпостах на в'їздах у міста? З кулеметами і всякими джавелінами?Так, аби ТРО розв'язати руки для інших справ...Чи хай краще "невойовничі люди" чекатимуть коли "арійці" надумаються винищувати "зайвих"...?