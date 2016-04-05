Индия не давала США никаких обещаний по поводу установки лимита цен на российскую нефть
Несмотря на то, что глава минфина США Джанет Йеллен назвала «обнадеживающими» переговоры с Индией по поводу американской инициативы о вводе лимита цен на российскую нефть, о чем сообщило агентство Reuters, другой высокопоставленный сотрудник минфина США сообщил, что Индия не давала никаких обещаний по поводу лимита, но и не «выражала враждебности к этой идее».
«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела (с индийской стороной), в целом обнадеживают», - заявила Йеллен на борту самолета в интервью агентству агентство Reuters.
Надо напомнить, что не менее радостно Йеллен сообщала о том, что китайские чиновники выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса». Однако в самом Китае лишь дипломатично указали США на то, что «все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения», а «не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».
Справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию.
Глава МИД Венгрии: в новый пакет санкций ЕС не включен Газпромбанк и нет ограничений на перевозку энергоносителей
"Достигнуто новое соглашение о санкциях ЕС против России... В основном речь идет о разъяснении существующих правил... в пакете нет никаких ограничений на транспортировку энергоносителей... Мы очень настойчиво давали понять, что если бы Газпромбанк был бы включен в санкционный список, то Венгрия не смогла бы его поддержать, поэтому в предложении по санкциям, которое уже поступило к нам, Газпромбанк не фигурирует, как не фигурируют никакие ограничения на транспортировку энергоносителей", - заявил заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Чем ближе дата реального эмбарго на российскую нефть и уголь, там больше ясности появляется в умах европейских чиновников. Ну и временная остановка "Северного потока" действует, как отрезвляющий душ.
На данном этапе газ становится основным оружием РФ в этой войне.
"Газпром" объявил форс-мажор обстоятельства в отношении поставок газа в Европу одному крупному потребителю, согласно письму "Газпрома" от 14 июля. С этим документом ознакомилось Reuters в понедельник.
В письме говорится, что "Газпром" не смог выполнить обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от него. В документе подчеркивается, что форс-мажорная мера, пункт, применяемый, когда бизнес страдает от чего-то, находящегося вне его контроля, вступает в силу с поставок, начиная с 14 июня.
Письмо касается поставок по трубопроводу "Северный поток-1", который является основным маршрутом поставок в Германию
Вопрос из серии "что лучше секс или новый год?" (Кто первый прогнётся, РФ под санкциями или Европа без газа на зиму)
Я вообще считаю что основная причина этой войны - зависимость Европы от русского газа. Крыса думал будет давить на эту зависимость бесконечно, а Европа следом давить на Украину формулами Штайнмайера и других фамилий.
Де тонко, там і рветься. Передавили. Буває. Жабу потрібно варити повільно. А в когось не вистачило терпцю. Піддали жару. І даремно.
Bobua написав:detroytred На фронті багато людей 50++++ І вони кажуть, що відступати-бігти не хочуть. Бо і не можуть. А я, напр., не схотів би відступати з окопаної позиції (під обстрілом...) просто тому, що у ямах, як не крути -- а безпечніше...
Це дуже чудово, що багато і не хочуть, наприклад, евакуюватися. Але моє питання було в іншому. Що робити, коли трапляться оті перелічені випадки?
Дії командира (відповідальної особи)? Запитати: так що вас не треба тягти і ви залишаєтеся? І навіть при стверджувальній відповіді чи приме начальник цих таких підлеглих (переклинило йому поперек при навіть звичайному персуванні підрозділу) рішення не виділити одного-двух бійців тягти цього хворого, але бажаючого? Або сліпий наштрикнеться...
Мова ж була не просто про 50+, а про саме тих, хто має або вади, або наявне не в стані витримати умов. І тим паче не про ситуації вибору хоче-не хоче. А коли є наказ на пересування, евакуацію.
Я згоден, що можна придумати 100500 причин, чому воювати можуть "не тільки лиш всі" =0.1млн. А 39.9млн -- вже не можуть... І ці 39.9млн потім вмирають "по черзі" в підвалах у всіляких Бучах. На колінах і зі зв'язаними руками. І що? #ТребаПоважатиВибірЛюдей???
Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі. Крім немовлят і малих дітей, що виїхали на Захід, де для них всі розваги нині безплатно. І вивчення мов... А вже потім всі 100% їх піде у військо, біля рову з крокодилами, і паспорт громадян отримають. От уявіть, що у фільмі про зомбі-апокаліпсис -- зомбі то не тупі трупаки, а мислячі люди, всі зі зброєю, але таки захоплені ідеєю "демілітаризуватись і денацифікуватись..." І до таких у місто в'їхали москвини. І їх перемололи за лічені хвилини. От-як, напр., "мирні жителі" перебили банду у книзі Кінга "Воно" (але давайте без впливу "воно"). Чи як стара бабуся застрелила наркоторгівця у фільмі зі вже старим Шварцнегером у ролі шерифа (тут мотивація вже цікавіша).
Ви проти сліпих чи сколіозних в окопах на передовій. Гаразд. А от у підвалах/блокпостах на в'їздах у міста? З кулеметами і всякими джавелінами? Так, аби ТРО розв'язати руки для інших справ... Чи хай краще "невойовничі люди" чекатимуть коли "арійці" надумаються винищувати "зайвих"...?
Bobua написав: Я згоден, що можна придумати 100500 причин, чому воювати можуть "не тільки лиш всі" =0.1млн. А 39.9млн -- вже не можуть... І ці 39.9млн потім вмирають "по черзі" в підвалах у всіляких Бучах. На колінах і зі зв'язаними руками. І що? #ТребаПоважатиВибірЛюдей???
Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі. Крім немовлят і малих дітей, що виїхали на Захід, де для них всі розваги нині безплатно. І вивчення мов... А вже потім всі 100% їх піде у військо, біля рову з крокодилами, і паспорт громадян отримають. От уявіть, що у фільмі про зомбі-апокаліпсис -- зомбі то не тупі трупаки, а мислячі люди, всі зі зброєю, але таки захоплені ідеєю "демілітаризуватись і денацифікуватись..." І до таких у місто в'їхали москвини. І їх перемололи за лічені хвилини. От-як, напр., "мирні жителі" перебили банду у книзі Кінга "Воно" (але давайте без впливу "воно"). Чи як стара бабуся застрелила наркоторгівця у фільмі зі вже старим Шварцнегером у ролі шерифа (тут мотивація вже цікавіша).
Ви проти сліпих чи сколіозних в окопах на передовій. Гаразд. А от у підвалах/блокпостах на в'їздах у міста? З кулеметами і всякими джавелінами? Так, аби ТРО розв'язати руки для інших справ... Чи хай краще "невойовничі люди" чекатимуть коли "арійці" надумаються винищувати "зайвих"...?
1. Колективний захід із ліберальними цінностями (БЛМ, ЛГБТ, іттд) не зрозуміє. 2. Фемки не за то боролися. 3. Яка мілітаризація соціума, якщо зброю боїться влада давати народу, бо знає, що її зразу винесуть вперед на ешафот. 4. Нарід устав от вайни. Тому 73% повірили в казачку про членопіано.