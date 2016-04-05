"Є влучне потрапляння біля Антонівського мосту, а саме за Антонівським мостом, між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - розповів Хлань.
Bobua написав:Але от мені цікавіше розглянути версію, що воюють всі
Поцікавтесь, як вірменських добровольців з палаючими очима, але з одними автоматами проти байрактарів, потім ховали (не в землю, живих) в горах Карабаху, щоб не розкладали вірменське суспільство правдою про війну.
flyman написав:Так уже мутять тему голодаючих Африки рятувати, через припинення Україною вогню та відкриттям портів для контролю орками. ZVлада щось перетирає з ними на цю тему.
Сьогодні пуйло перетирає в Тегерані з президентом Ірану щодо купівлі зброї (сотні бпла) та з Ердоганом (змі не кажуть про що, але є варіанти: 1) розблокування портів; 2) байрактари та іже з ними). + спільні питання втрьох. Хто в темі, є новини?